2026 Nobel Barış Ödülü Sahibi Navi Pillay Kimdir, Nereli? Ödülü Neden Navi Pillay Kazandı?
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2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Navi Pillay, apartheid döneminde siyasi tutukluları savunan bir avukat olarak başladığı kariyerini uluslararası mahkemelere taşıdı. Güney Afrika'nın ilk beyaz olmayan kadın yüksek mahkeme yargıçlarından biri olan Pillay, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini de yürüttü. Peki Navi Pillay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nobel Barış Ödülü'nü neden kazandı, kariyeri boyunca hangi ödülleri aldı?
İşte merak edilenler.
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Navi Pillay Kimdir?
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Navi Pillay'in Eğitim Hayatı
Navi Pillay'in Kariyeri
Navi Pillay Nobel Barış Ödülü'nü Neden Kazandı?
Navi Pillay Hangi Ödülleri Aldı?
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Navi Pillay Evli mi? Çocukları Var mı?
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