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2026 Nobel Barış Ödülü Sahibi Navi Pillay Kimdir, Nereli? Ödülü Neden Navi Pillay Kazandı?

2026 Nobel Barış Ödülü Sahibi Navi Pillay Kimdir, Nereli? Ödülü Neden Navi Pillay Kazandı?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 13:33
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2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Navi Pillay, apartheid döneminde siyasi tutukluları savunan bir avukat olarak başladığı kariyerini uluslararası mahkemelere taşıdı. Güney Afrika'nın ilk beyaz olmayan kadın yüksek mahkeme yargıçlarından biri olan Pillay, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini de yürüttü. Peki Navi Pillay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nobel Barış Ödülü'nü neden kazandı, kariyeri boyunca hangi ödülleri aldı?

İşte merak edilenler.

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Navi Pillay Kimdir?

Navi Pillay Kimdir?

Navanethem 'Navi' Pillay, Güney Afrikalı hukukçu, eski yargıç ve eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri. Apartheid döneminde rejime karşı mücadele eden aktivistleri savunan avukat olarak tanındı. Daha sonra Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nde, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yaptı.

2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Pillay, 9 Ekim 2026'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Navi Pillay Kaç Yaşında?

23 Eylül 1941 doğumlu olan Navi Pillay, 2026 yılı itibarıyla 85 yaşındadır.

Navi Pillay Aslen Nereli?

Navi Pillay, Güney Afrika'nın Durban kentinde doğdu. Doğum adı Navanethem Naidoo olan Pillay, Hint Tamil kökenli bir ailenin sekiz çocuğundan beşincisi. Büyükanne ve büyükbabası 1890'larda Natal'daki şeker kamışı tarlalarında çalışmak üzere Hindistan'dan sözleşmeli işçi olarak gelmişti.

Babası Narrainsamy Naidoo otobüs şoförüydü ve aile gelirine katkı için balıkçılık gibi ek işler de yapıyordu. Annesi Santhama Naidoo ise ev hanımıydı.

Navi Pillay'in Eğitim Hayatı

Navi Pillay'in Eğitim Hayatı

Navi Pillay, Natal Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Buradan 1963'te lisans (BA), 1965'te hukuk lisansı (LLB) derecesi aldı. Apartheid döneminde çıkarılan Ayrı Üniversiteler Yasası nedeniyle ilk yılının ardından beyaz olmayanlara ayrılmış bir üniversiteye geçmek zorunda kaldı. Ardından aldığı özel izinle Natal Üniversitesi'ne dönerek hukuk eğitimini tamamladı.

Navi Pillay Harvard'da mı Okudu?

Evet. Pillay, hukuk eğitimine ABD'deki Harvard Hukuk Fakültesi'nde devam etti. Burada önce yüksek lisans (LLM) yaptı, ardından 1988'de hukuk doktorası (SJD) derecesini aldı.

Navi Pillay'in Kariyeri

Navi Pillay'in Kariyeri

Navi Pillay, Güney Afrika'da 28 yıl boyunca avukatlık yaptı. 1967'de Natal eyaletinde kendi hukuk bürosunu açan ilk beyaz olmayan kadın oldu.

Apartheid Döneminde Avukatlık

Pillay, apartheid rejimine karşı mücadele eden aktivistleri savundu, siyasi tutukluların gördüğü işkenceyi ve kötü koşulları gün yüzüne çıkarmak için çalıştı. 1973'te verdiği hukuk mücadelesiyle, Nelson Mandela'nın da aralarında bulunduğu Robben Adası'ndaki siyasi mahkumların avukatla görüşme hakkını kazandı.

Yüksek Mahkemeden Uluslararası Mahkemelere

1995'te Nelson Mandela tarafından Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'ne atandı ve bu mahkemede görev yapan ilk beyaz olmayan kadın oldu. Aynı yıl Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlığa başladı, 1999-2003 yılları arasında mahkemenin başkanlığını yürüttü. Bu dönemde verilen Akayesu kararıyla, cinsel istismarın ve saldırının soykırım suçu oluşturabileceği kabul edildi.

Pillay, 2003-2008 yılları arasında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı ve Temyiz Dairesi'nde yer aldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri

1 Eylül 2008'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri oldu. 2012'de görev süresi iki yıl uzatılan Pillay, bu görevi 31 Ağustos 2014'e kadar sürdürdü.

Son Yıllardaki Görevleri

Pillay, 2019'dan bu yana Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Gambiya-Myanmar davasında ad hoc yargıç olarak görev yapıyor. 2021'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin kurduğu bağımsız soruşturma komisyonunun başkanlığına getirildi. 2025'te bu görevden ayrıldı.

Kadın hakları alanında da çalışan Pillay, 1992'de uluslararası kadın hakları örgütü Equality Now'ın kurucuları arasında yer aldı.

Navi Pillay Nobel Barış Ödülü'nü Neden Kazandı?

Navi Pillay Nobel Barış Ödülü'nü Neden Kazandı?

Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü 9 Ekim'de Oslo'da açıkladı. Komite, Pillay'i 'barışı ve uluslararası hukuku geliştirme çabaları' nedeniyle ödüle layık gördü.

Açıklamaya göre Pillay, savaş suçlarının ve soykırımın yargılanmasında olağanüstü bir cesaret ve dürüstlük gösterdi. Komite, Pillay'in kariyerini şöyle özetledi: 'Apartheid'e karşı duran Nelson Mandela ve diğerlerini savunduğu ilk çalışmalarından, çağımızın en önemli uluslararası davalarından bazılarındaki yargıçlık görevine kadar ortak bir çizgi uzanıyor.'

Nobel Barış Ödülü Ne Zaman Verilecek?

Pillay, 12 milyon İsveç kronluk (yaklaşık 1,2 milyon dolar) ödülü, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da düzenlenecek törenle alacak.

Navi Pillay Hangi Ödülleri Aldı?

Navi Pillay Hangi Ödülleri Aldı?

Navi Pillay, Nobel Barış Ödülü'nden önce de pek çok uluslararası ödüle layık görüldü. İşte Pillay'in aldığı başlıca ödüller:

  • 2003 – Gruber Kadın Hakları Ödülü (ödülün ilk sahibi)

  • 2009 – Amerikan Başarı Akademisi Altın Plaket Ödülü

  • 2025 – Sidney Barış Ödülü

  • 2026 – Olof Palme Ödülü

  • 2026 – Nobel Barış Ödülü

Navi Pillay'in Fahri Doktoraları

Pillay'e Rhodes Üniversitesi (2005), New York Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2006), Durham Üniversitesi (2007), London School of Economics, Leuven Katolik Üniversitesi, Rotterdam Erasmus Üniversitesi ve Durban Teknoloji Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildiği belirtiliyor.

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Navi Pillay Evli mi? Çocukları Var mı?

Navi Pillay Evli mi? Çocukları Var mı?

Navi Pillay, 1965 yılının ocak ayında avukat Paranjothee Anthony 'Gaby' Pillay ile evlendi. Çift, 1962'de tanışmıştı.

Pillay'in eşi 1971'de Güney Afrika'daki Terörizm Yasası kapsamında gözaltına alındı. Navi Pillay, açtığı davayla polisin eşine yasa dışı sorgu yöntemleri uygulamasını durdurmayı başardı.

Navi Pillay'in Çocukları Var mı?

Navi Pillay ve Gaby Pillay çiftinin iki kızı bulunuyor.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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