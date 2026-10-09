2026 Nobel Barış Ödülü Sahibi Navi Pillay Kimdir, Nereli? Ödülü Neden Navi Pillay Kazandı?

Navanethem 'Navi' Pillay, Güney Afrikalı hukukçu, eski yargıç ve eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri. Apartheid döneminde rejime karşı mücadele eden aktivistleri savunan avukat olarak tanındı. Daha sonra Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nde, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yaptı.

2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Pillay, 9 Ekim 2026'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Navi Pillay Kaç Yaşında?

23 Eylül 1941 doğumlu olan Navi Pillay, 2026 yılı itibarıyla 85 yaşındadır.

Navi Pillay Aslen Nereli?

Navi Pillay, Güney Afrika'nın Durban kentinde doğdu. Doğum adı Navanethem Naidoo olan Pillay, Hint Tamil kökenli bir ailenin sekiz çocuğundan beşincisi. Büyükanne ve büyükbabası 1890'larda Natal'daki şeker kamışı tarlalarında çalışmak üzere Hindistan'dan sözleşmeli işçi olarak gelmişti.

Babası Narrainsamy Naidoo otobüs şoförüydü ve aile gelirine katkı için balıkçılık gibi ek işler de yapıyordu. Annesi Santhama Naidoo ise ev hanımıydı.