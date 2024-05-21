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2024 Yaz Kombinlerinin Demirbaşı Olacak En İyi Keten Gömlekler

etiket 2024 Yaz Kombinlerinin Demirbaşı Olacak En İyi Keten Gömlekler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:52

Keten gömlekler, hem kullanım rahatlığı kombinlere kattığı çabasız şık görünüm ile yaz kombinlerinin en çok tercih edilen parçalarından biri. Siz de kombinlerinizde keten gömleklere yer vermeyi seviyorsanız, içeriğimizde sizler için Vitrin, DeFacto, Koton, Jimmy Key gibi markaların en güzel yazlık keten gömleklerine yer verdik.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 21.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mai Durres Bej Keten Oversize Gömlek

1. Mai Durres Bej Keten Oversize Gömlek

Oversize kalıp, yakalı ve manşetli uzun kollu, önü düğmeli ve etek ucu yuvarlak olan bu keten gömlek, arkası biraz daha uzun tasarımıyla yazın rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem şık hem de rahat olmasıyla öne çıkan bu model, yaz gardırobunun vazgeçilmez parçalarından. Keten kumaşı sayesinde sıcak havalarda serinlik sağlar.

'Rengi çok güzel bedeni tam oldu. Çok kalıtelı bir ürün tavsiye ederim. Sadece 85 kilo ve 165 boya rağmen xs-s bedeni çok çok büyük.'

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2. DeFacto Ceket Yaka Relax Fit Kısa Kollu Keten Gömlek

2. DeFacto Ceket Yaka Relax Fit Kısa Kollu Keten Gömlek

Trend keten tasarımı ve rahat relax fit modeliyle her tarz tayt, yüksek bel jean, etek, şort ve palazzo pantolonlarla kombinleyebileceğiniz DeFacto Kadın Ceket Yaka Relax Fit Kısa Kollu Keten Gömlek, düşük omuzlu ve ceket yakalı stil sahibi modeliyle öne çıkıyor.

Burada.

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3. Havoş Natural Torba Cepli Keten Gömlek

3. Havoş Natural Torba Cepli Keten Gömlek

Kısa kollu, katlı yakalı, önü düğmeli ve torba cepli, omuzları pileli gömlek, kombinlerinize modern ve şık bir hava katacak. Her tarza uyum sağlayan bu gömlek, hem rahat hem de şık bir seçenek sunuyor.

Burada.

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4. Shade Jakarlı Keten Gömlek

4. Shade Jakarlı Keten Gömlek

Keten kumaşı ile oldukça konforlu olan gömlek, çizgili jakarlı detaylara sahip ve yazlık kombinlerinizi yükseltecek bir parça olarak öne çıkıyor. Şu anda %25 indirimle 629 TL yerine 471 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın!

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5. Koton Crop Gömlek Cep Detaylı Kısa Kollu Keten Karışımlı

5. Koton Crop Gömlek Cep Detaylı Kısa Kollu Keten Karışımlı

Dantel detaylı, kısa kollu, keten karışımlı, crop gömlek ile isterseniz spor isterseniz klasik bir görünüm yaratabilirsiniz. Şu anda %20 indirimle 599 TL yerine 479 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bu şık parçayı gardırobunuza eklemek için harika bir fırsat!

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6. DeFacto Regular Fit Uzun Kollu Keten Görünümlü Gömlek

6. DeFacto Regular Fit Uzun Kollu Keten Görünümlü Gömlek

Canlı rengi ve basic modeli ile her parçayla kombinlenebilecek olan uzun kollu gömlek, düğmeli modeli ve tek cep detayı ile oldukça dikkat çekici. Hem spor hem klasik tarzınızı tamamlayabilecek gömlek yaz aylarının vazgeçilmezi olacak.

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7. Shade Müslin Keten Dantel Detaylı Ceket Yaka Gömlek

7. Shade Müslin Keten Dantel Detaylı Ceket Yaka Gömlek

Kollarındaki ve eteklerindeki dantel detayları ile oldukça dikkat çekici görünen gömlek, yazlık kombinlerinde farklılık arayanlar için ideal. Crop gömlekleri sevmeyenlerin tercih edebileceği krem renk gömlek 704,90 TL.

Burada.

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8. Vitrin Uzun Kol Viskon Keten Crop Gömlek

8. Vitrin Uzun Kol Viskon Keten Crop Gömlek

Viskon keten karışımlı kumaşın rahatlığına inanamayacaksınız! Gardırobuna crop gömlek eklemek isteyenlerin tercihi olabilecek olan parça, kotlarla, şortlarla, eteklerle kombinlemeye uygun basic bir parça.

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9. Lijuri Desenli Flamlı Keten Gömlek

9. Lijuri Desenli Flamlı Keten Gömlek

Kombinlerinde yenilik ve farklılık isteyenlerin tercihi olabilecek flamlı keten gömlek, mavi yıkama deseni ile göz kamaştırıcı görünüyor. S - XL arası beden seçeneği bulunan gömleğin fiyatı ise 659 TL.

Burada.

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10. Lela Keten Karışımlı Relaxed Fit Tek Cepli Gömlek

10. Lela Keten Karışımlı Relaxed Fit Tek Cepli Gömlek

İlkbahar yaz sezonuna uygun viskon - keten karışımlı gömlek, nakışlı cep detayı ile oldukça dikkat çekici bir parça. Günlük kombinlerine renk katmak isteyenlerin tercihi olabilecek gömlek, 449 TL.

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11. DeFacto Crop Polo Yaka Keten Karışımlı Kısa Kollu Gömlek

11. DeFacto Crop Polo Yaka Keten Karışımlı Kısa Kollu Gömlek

Crop polo yaka keten karışımlı kısa kollu gömlek, şık ve modern tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçenek. Yüksek kaliteli kumaşı ve özel tasarımıyla dikkat çeken bu gömlek, gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday. Her durumda şıklığınızı koruyabileceğiniz viskoz-keten karışımı gömlek, S'den 2XL'e kadar geniş bir beden seçeneği sunuyor.

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12. Jimmy Key Sarı Düz Kesim Basic Keten Gömlek

12. Jimmy Key Sarı Düz Kesim Basic Keten Gömlek

'Kumaşı ve kalıbı harika. Güzel ürün görseldeki gibi kaliteli. Çok güzel bir ürün teşekkürler.'

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