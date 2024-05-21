2024 Yaz Kombinlerinin Demirbaşı Olacak En İyi Keten Gömlekler
2024 Yaz Kombinlerinin Demirbaşı Olacak En İyi Keten Gömlekler
Keten gömlekler, hem kullanım rahatlığı kombinlere kattığı çabasız şık görünüm ile yaz kombinlerinin en çok tercih edilen parçalarından biri. Siz de kombinlerinizde keten gömleklere yer vermeyi seviyorsanız, içeriğimizde sizler için Vitrin, DeFacto, Koton, Jimmy Key gibi markaların en güzel yazlık keten gömleklerine yer verdik.
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Bu içerik marka işbirliği içeriyor.
Bu içerik 21.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Mai Durres Bej Keten Oversize Gömlek
2. DeFacto Ceket Yaka Relax Fit Kısa Kollu Keten Gömlek
3. Havoş Natural Torba Cepli Keten Gömlek
4. Shade Jakarlı Keten Gömlek
5. Koton Crop Gömlek Cep Detaylı Kısa Kollu Keten Karışımlı
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6. DeFacto Regular Fit Uzun Kollu Keten Görünümlü Gömlek
7. Shade Müslin Keten Dantel Detaylı Ceket Yaka Gömlek
8. Vitrin Uzun Kol Viskon Keten Crop Gömlek
9. Lijuri Desenli Flamlı Keten Gömlek
10. Lela Keten Karışımlı Relaxed Fit Tek Cepli Gömlek
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11. DeFacto Crop Polo Yaka Keten Karışımlı Kısa Kollu Gömlek
12. Jimmy Key Sarı Düz Kesim Basic Keten Gömlek
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