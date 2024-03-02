Görüş Bildir
Haberler
Finans
2024 Mart Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri

etiket 2024 Mart Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 14:02

Mart ayında evde oturmak istemiyorsanız size çok güzel bir etkinlik rehberiyle geldik! Buradaki tüm etkinlikler sınırsız eğlence ve mutluluk garantili!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sıla - Ankara

1. Sıla - Ankara

Aşk acısı çekenlerin merhemi nedir? Tabii ki Sıla şarkılarıdır! Her şarkı sözü o kadar anlamlı ki, ilaç gibi geliyor. E o zaman 1 Mart'ta Ankara'da Sıla konserinde buluşuyoruz!

2. Alternatif Panayır - İzmir

2. Alternatif Panayır - İzmir

Emir Can'a 'Derler bana akşaaammcııı!' diye bağırarak eşlik etmeye hazır olun! Neden mi? Çünkü İzmir'de 2-3 Mart'ta gerçekleşecek Alternatif Panayır ile eğlencenin dorukları yaşanacak. Festivalin ilk gününde Adamlar, Canozan, Soft Analog; ikinci gününde ise Emir Can İğrek, Perdenin Ardındakiler ve Beyza Başak sahne alacak.

3. MusicFest - Niğde

3. MusicFest - Niğde

2 gün sürecek bir eğlence arıyorsanız; işte aradığınız festivalle geldik! Bu festivalde 2 Mart'ta Sagopa Kajmer ve Perdenin Ardındakiler, ikinci gün ise Fatma Turgut ile Canozan sahne alacak. Niğde'de ilk kez böylesine büyük bir müzik festivali düzenlenecek! Bizce bu festivali kaçırmayın...

4. MusicFest - Sakarya

4. MusicFest - Sakarya

Sakarya'da 6 Mart'ta gerçekleştirilecek bu festivalde Sagopa Kajmer, Canozan ve Madrigal sahne alacak. Sakarya'daki ilk müzik festivaline de bu yolla hayırlı olsun diyelim!

5. Yüksek Sadakat - Kayseri

5. Yüksek Sadakat - Kayseri

'Ben Seni Arayamam' söylenirken tüm sözleri bağırarak söyleyeceklerdenseniz, Kayseri'deki konsere acilen bekleniyorsunuz! 7 Mart'ta Kayseri'de Yüksek Sadakat ile unutulmaz bir gece yaşanacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zeynep Bastık - Ankara

6. Zeynep Bastık - Ankara

Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara hediye olacak bir konser: Zeynep Bastık! Zeynep Bastık'ın bitmeyen güzel enerjisi ile 8 Mart'taki bu konser gerçekten çok güzel geçecek!

7. Live From Eskişehir Fest - Eskişehir

7. Live From Eskişehir Fest - Eskişehir

Bu müzik festivali ile Eskişehir uzun zamandır eğlenmediği kadar eğlenecek! Festivalin ilk günü olan 8 Mart'ta Hadise, Gripin, Şanışer, Sokrat St ve Gökcan Sancıman sahne alırken; 9 Mart'ta ise Teoman, Göksel, Son Feci Bisiklet ve Batuhan Kordel sahne alacak.

8. Mabel Matiz - İstanbul

8. Mabel Matiz - İstanbul

Mabel Matiz şarkılarıyla iyileşmek, çok daha iyi hissetmek diye bir şey gerçekten var. Birbirinden özel şarkılarına Mabel'le birlikte eşlik etmek için 22 Mart'ta yerinizi alabilirsiniz!

9. Vega - İstanbul

9. Vega - İstanbul

2000'lerde gençliğini yaşayan herkesin Vega şarkılarıyla bir anısı vardır herhalde. İşte sırf bu yüzden bile bu konsere gidilir! 23 Mart günü Kadıköy'de Vega dinlemek isteyenlere şimdiden haber vermiş olalım...

10. Yalın - İstanbul

10. Yalın - İstanbul

Yalın'ın Unutulmaz Şarkılar konseriyle unutulmaz bir gece yaşanacağına şüphe yok! Çünkü onun sesinde gerçekten de aşk var... 30 Mart'ta başka yere söz vermek yok o halde!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?