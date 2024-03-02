2024 Mart Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri

2 gün sürecek bir eğlence arıyorsanız; işte aradığınız festivalle geldik! Bu festivalde 2 Mart'ta Sagopa Kajmer ve Perdenin Ardındakiler, ikinci gün ise Fatma Turgut ile Canozan sahne alacak. Niğde'de ilk kez böylesine büyük bir müzik festivali düzenlenecek! Bizce bu festivali kaçırmayın...