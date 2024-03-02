2024 Mart Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri
2024 Mart Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri
Mart ayında evde oturmak istemiyorsanız size çok güzel bir etkinlik rehberiyle geldik! Buradaki tüm etkinlikler sınırsız eğlence ve mutluluk garantili!
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1. Sıla - Ankara
2. Alternatif Panayır - İzmir
3. MusicFest - Niğde
4. MusicFest - Sakarya
5. Yüksek Sadakat - Kayseri
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6. Zeynep Bastık - Ankara
7. Live From Eskişehir Fest - Eskişehir
8. Mabel Matiz - İstanbul
9. Vega - İstanbul
10. Yalın - İstanbul
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