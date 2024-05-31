20 Bin TL Altına Satın Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Klima Modelleri

Yaz sıcakları yaklaşırken, klima almak isteyenlerin ilgisini çekecek birbirinden güzel 12 klimayı içerikte bir araya getirdik. Vestel, Regal, Vestfrost, Baymak gibi klimalarının gücü ve kalitesi ile bilinen markaların 20 bin TL altı en iyi klimalarını derledik. 7000 BTU'dan 12000 BTU'ya kadar her odanın ihtiyaçlarına uygun birbirinden kaliteli klimaları içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Bu içerik 31.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.