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20 Bin TL Altına Satın Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Klima Modelleri

etiket 20 Bin TL Altına Satın Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Klima Modelleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 14:48

Yaz sıcakları yaklaşırken, klima almak isteyenlerin ilgisini çekecek birbirinden güzel 12 klimayı içerikte bir araya getirdik. Vestel, Regal, Vestfrost, Baymak gibi klimalarının gücü ve kalitesi ile bilinen markaların 20 bin TL altı en iyi klimalarını derledik. 7000 BTU'dan 12000 BTU'ya kadar her odanın ihtiyaçlarına uygun birbirinden kaliteli klimaları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 31.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kaira DTXR35E 12000 BTU WiFi A++ Inverter Duvar Tipi Klima

1. Kaira DTXR35E 12000 BTU WiFi A++ Inverter Duvar Tipi Klima

Kaira DTXR35E 12000 BTU WiFi A++ Inverter Duvar Tipi Klima, enerji verimliliği sağlayan A++ sınıfı ile yüksek performans sunar. 12000 BTU kapasitesi ile geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğuturken, WiFi özelliği sayesinde uzaktan kontrol edilebilir. Inverter teknolojisi, enerji tasarrufu ve sessiz çalışma sağlar, böylece konforlu ve ekonomik bir iklimlendirme deneyimi yaşatır. Fiyatı 19.999 TL.

Burada.

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2. Vestel Flora Doğa Inverter 092 9000 BTU Wifi Klima

2. Vestel Flora Doğa Inverter 092 9000 BTU Wifi Klima

Vestel Flora Doğa Inverter 092, 9000 BTU kapasiteli ve WiFi bağlantı özellikli bir klima modeli. Bu klima, enerji verimliliği ve çevre dostu tasarımıyla dikkat çekerken, aynı zamanda sessiz çalışma modu ve hızlı soğutma kapasitesiyle kullanıcılarını memnun ediyor. WiFi özelliği sayesinde uzaktan kontrol edilebilir, böylece istediğiniz zaman ve yerden klimayı yönetebilirsiniz.

Fiyatı 18.999 TL.

Burada.

Hepsiburada

3. Regal 12000 BTU/H A++ R32 INVERTER Klima

3. Regal 12000 BTU/H A++ R32 INVERTER Klima

Regal 12000 BTU/H A++ R32 Inverter Klima, hem soğutma hem de ısıtma fonksiyonlarıyla kullanıcılara dört mevsim konfor sağlar. Yüksek enerji verimliliği (A++) ve çevre dostu R32 gazı sayesinde enerji tasarrufu sunarken, otomatik sıcaklık kontrolü ve zamanlayıcı özellikleri ile kullanıcı dostudur. Ayrıca, ultra sessiz çalışma modu ve Catechin filtresi ile temiz ve sessiz bir ortam sunar, böylece hem gündüz hem de gece kullanım için ideal.

Fiyatı 19.000 TL.

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4. Airfel LTXM25N 9000 Btu R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima

4. Airfel LTXM25N 9000 Btu R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima

Airfel LTXM25N 9000 Btu R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima, enerji verimliliği ve performansı bir araya getirerek kullanıcılarına mükemmel bir iklimlendirme çözümü sunar. A++ enerji sınıfıyla yüksek enerji tasarrufu sağlarken, çevre dostu R32 gazı ile çalışarak doğaya zarar vermez. İnverter teknolojisi sayesinde sessiz ve verimli bir şekilde çalışır, böylece evinizde konforu maksimuma çıkarır.

Fiyatı 18.619 TL.

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5. Vestel Flora Doğa Inverter 072 7000 BTU Wifi Klima

5. Vestel Flora Doğa Inverter 072 7000 BTU Wifi Klima

Vestel Flora Doğa Inverter 072 7000 BTU Wifi Klima, A++ enerji sınıfı ile yüksek enerji tasarrufu sağlayarak doğa dostu bir çözüm sunar. 7000 BTU kapasitesi ile küçük alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğuturken, WiFi özelliği sayesinde uzaktan kontrol edilebilir ve kullanıcıya büyük bir konfor sağlar. İnverter teknolojisi, düşük ses seviyesi ve verimli çalışma ile maksimum konfor ve tasarruf sağlar.

Fiyatı 18.049 TL.

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6. Kaira DTXR25E 9000 BTU WiFi A++ Inverter Duvar Tipi Klima

6. Kaira DTXR25E 9000 BTU WiFi A++ Inverter Duvar Tipi Klima

Kaira DTXR25E 9000 BTU WiFi A++ Inverter Duvar Tipi Klima, enerji verimliliği sağlayan A++ sınıfı ile yüksek performans sunar. 9000 BTU kapasitesi ile küçük ve orta büyüklükteki alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğuturken, WiFi özelliği sayesinde uzaktan kontrol edilebilir. Inverter teknolojisi, enerji tasarrufu ve sessiz çalışma sağlar, ayrıca montaj dahil hizmetiyle kullanıcıya büyük kolaylık sunar.

 Fiyatı 17.999 TL.

Burada.

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7. Windsor 9.000 BTU A++ Inverter Split Klima

7. Windsor 9.000 BTU A++ Inverter Split Klima

Windsor 9.000 BTU A++ Inverter Split Klima, enerji verimliliği ve yüksek performansı bir araya getirerek kullanıcılarına üstün bir soğutma çözümü sunar. 9000 BTU kapasitesi ile küçük ve orta büyüklükteki alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğuturken, A++ enerji sınıfı sayesinde enerji tasarrufu sağlar. Inverter teknolojisi, sessiz ve verimli bir çalışma sunarak konforlu bir yaşam alanı oluşturur.

Fiyatı 18.049 TL.

Burada.

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8. Dolce Vita Inverter Klima A++ 9000 BTU

8. Dolce Vita Inverter Klima A++ 9000 BTU

Dolce Vita Inverter Klima, enerji dostu A++ derecesi ve 9000 BTU gücüyle hem çevreyi koruyan hem de etkili bir serinlik sunan bir seçenek. Akıllı inverter teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak kullanıcılarına ekonomik bir çözüm sunuyor. Estetik tasarımıyla da yaşam alanlarına şıklık katıyor.

Burada.

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9. Vestfrost VF 12K INV A+ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

9. Vestfrost VF 12K INV A+ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Vestfrost VF 12K INV, A+ enerji sınıfıyla çevre dostu bir seçenek sunarken, 12000 BTU gücüyle geniş alanlarda etkili serinlik sağlıyor. Duvar tipi tasarımıyla yer tasarrufu sağlayarak kullanıcıların yaşam alanlarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Akıllı inverter teknolojisiyle enerji tasarrufu yaparken aynı zamanda sessiz bir ortam sunuyor.

Burada.

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10. Baymak Elegant Plus UV 09 A++ (MD) 9000 BTU Duvar Tipi Klima

10. Baymak Elegant Plus UV 09 A++ (MD) 9000 BTU Duvar Tipi Klima

Baymak Elegant Plus UV 09, A++ enerji sınıfıyla çevre dostu bir tercih olmanın yanı sıra, 9000 BTU gücüyle odanızı hızla serinletiyor. Duvar tipi tasarımıyla modern bir görünüm sunarken, UV sterilizasyon özelliğiyle iç hava kalitesini artırıyor. Akıllı enerji yönetimiyle kullanıcıların elektrik faturasını da azaltıyor.

Fiyatı 19.950 TL.

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11. Copa Naya Line 12000 Btu Inverter Duvar Tipi Klima

11. Copa Naya Line 12000 Btu Inverter Duvar Tipi Klima

Copa Naya Line 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, güçlü serinlik sunarken enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. İnverter teknolojisi sayesinde istikrarlı bir şekilde çalışırken enerji tasarrufu sağlıyor. Şık tasarımı ve sessiz çalışmasıyla da yaşam alanınıza konfor ve estetik katıyor.

Burada.

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12. Regal 9000 Btu/h A++ R32 Inverter

12. Regal 9000 Btu/h A++ R32 Inverter

Regal 9000 BTU/h A++ R32 Inverter Klima, enerji verimliliği ile öne çıkıyor. A++ enerji sınıfıyla çevre dostu bir tercih sunarken, R32 soğutucu gazı kullanarak daha az çevresel etki sağlıyor. İnverter teknolojisi sayesinde istenilen sıcaklığı korurken enerji tasarrufu sağlıyor. Kompakt tasarımı ve sessiz çalışmasıyla da dikkat çekiyor.

Burada.

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