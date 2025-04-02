onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2 Nisan Boykot Çağrılarına İş Dünyasından Kimler Nasıl Tepki Verdi?

2 Nisan Boykot Çağrılarına İş Dünyasından Kimler Nasıl Tepki Verdi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 16:22

Tüketim alışkanlıklarımızın bir günlüğüne durdurulması bile ses getirebilir mi? 2 Nisan'da Türkiye, bunun cevabını aradı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden boykot çağrıları yaparken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu çağrılara destek verdi. Birçok kafe ve restoran kepenk kapatacağını duyurdu, bazıları ise satış yapmayacağını açıkladı. Ancak bu sessiz eylem, iktidar cephesinden ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden sert tepkiler aldı.

Kaynak: BBC News Türkçe, AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boykot sadece sokakta değil, açıklamalarda da yankı buldu.

Boykot sadece sokakta değil, açıklamalarda da yankı buldu.

CHP lideri Özgür Özel, 1 Nisan akşamı yaptığı paylaşımda gençlerin başlattığı bu eylemi gönülden desteklediğini ve herkesi tüketim gücünü göstermeye davet etti. Ancak bu çağrı, başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere devletin birçok kurumunun tepkisiyle karşılaştı. Başsavcılık, boykot çağrılarının 'nefret ve ayrımcılık' içerdiğini öne sürerek soruşturma başlattı. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot nedeniyle maddi kayıp yaşayanların tazminat davası açabileceğini söylerken; İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu eylemi “ekonomik bağımsızlığa sabotaj” olarak tanımladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Özgür Özel’in desteğini “siyasi fanatizm” olarak değerlendirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı açıklamada boykot çağrılarının 'Türkiye'nin değerlerini ve kazanımlarını sarsmaya yönelik' olduğunu söyledi ve destek veren yayınların uzmanlarca takip edildiğini, gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Peki iş dünyası ne diyor?

Peki iş dünyası ne diyor?

Boykot çağrıları yalnızca siyasi çevrelerde değil, iş dünyasında da ciddi tepkilerle karşılandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırım yapan ve istihdam sağlayan şirketlerin hedef alınmasının yanlış olduğunu vurgulayarak “Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı” dedi. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise bu çağrıları “akıl tutulması” olarak nitelendirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın bu çağrılardan zarar göreceğini, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için ticaretin durmaması gerektiğini ifade etti.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ve TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de çağrılara karşı çıktı; bu tür girişimlerin yerli ve milli markaları zora soktuğunu, milyonlarca insanın geçimini bu ticari faaliyetlerden sağladığını söyledi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de boykotun sanayi üretimini ve istihdamı tehdit ettiğini belirtti. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, çağrıyı “çaresizlik ve basiretsizlik” olarak tanımladı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin yerli ve bağımsız ekonomisinin hedef alınamayacağını belirtti. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da çağrıların küresel sermayeye alan açma girişimi olduğunu ifade ederek vatandaşları yerli üretime sahip çıkmaya çağırdı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, demokratik tepkilere saygı duyulması gerektiğini ancak üretim dengesinin sarsılmaması gerektiğini dile getirdi. Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, ATO Başkanı Gürsel Baran, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ve ASO Başkanı Seyit Ardıç da benzer şekilde boykotun üretime, istihdama ve ekonomiye zarar vereceğini söyleyerek itidal çağrısında bulundu.

Boykotun gerçek etkisi ne peki?

Boykotun gerçek etkisi ne peki?

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Türkiye'de günlük 52 milyar TL’lik kart harcaması yapılıyor, nakit ödemeler de eklenince bu rakam 65 milyar TL’yi buluyor. BBC News Türkçe'ye konuşan Ekonomist Prof. Hayri Kozanoğlu’na göre bu tür boykotlar sembolik anlam taşıyor ama uzun vadede sürdürülebilir değil. 

Yine de özellikle orta sınıfın alışveriş yaptığı ve sabit gideri yüksek olan zincirlerin ciro düşüşünden etkilenmesi muhtemel. Nitekim bazı küresel boykot örneklerinde de bu etki gözlemlenmişti: Bazı büyük şirketler satış kaybı yaşamış, hisseleri düşmüş, hatta yönetim değişiklikleri olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın