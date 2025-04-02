Boykot çağrıları yalnızca siyasi çevrelerde değil, iş dünyasında da ciddi tepkilerle karşılandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırım yapan ve istihdam sağlayan şirketlerin hedef alınmasının yanlış olduğunu vurgulayarak “Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı” dedi. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise bu çağrıları “akıl tutulması” olarak nitelendirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın bu çağrılardan zarar göreceğini, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için ticaretin durmaması gerektiğini ifade etti.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ve TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de çağrılara karşı çıktı; bu tür girişimlerin yerli ve milli markaları zora soktuğunu, milyonlarca insanın geçimini bu ticari faaliyetlerden sağladığını söyledi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de boykotun sanayi üretimini ve istihdamı tehdit ettiğini belirtti. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, çağrıyı “çaresizlik ve basiretsizlik” olarak tanımladı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin yerli ve bağımsız ekonomisinin hedef alınamayacağını belirtti. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da çağrıların küresel sermayeye alan açma girişimi olduğunu ifade ederek vatandaşları yerli üretime sahip çıkmaya çağırdı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, demokratik tepkilere saygı duyulması gerektiğini ancak üretim dengesinin sarsılmaması gerektiğini dile getirdi. Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, ATO Başkanı Gürsel Baran, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ve ASO Başkanı Seyit Ardıç da benzer şekilde boykotun üretime, istihdama ve ekonomiye zarar vereceğini söyleyerek itidal çağrısında bulundu.