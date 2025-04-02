2 Nisan Boykot Çağrılarına İş Dünyasından Kimler Nasıl Tepki Verdi?
2 Nisan Boykot Çağrılarına İş Dünyasından Kimler Nasıl Tepki Verdi?
Tüketim alışkanlıklarımızın bir günlüğüne durdurulması bile ses getirebilir mi? 2 Nisan'da Türkiye, bunun cevabını aradı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden boykot çağrıları yaparken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu çağrılara destek verdi. Birçok kafe ve restoran kepenk kapatacağını duyurdu, bazıları ise satış yapmayacağını açıkladı. Ancak bu sessiz eylem, iktidar cephesinden ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden sert tepkiler aldı.
Kaynak: BBC News Türkçe, AA
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Boykot sadece sokakta değil, açıklamalarda da yankı buldu.
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Peki iş dünyası ne diyor?
Boykotun gerçek etkisi ne peki?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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