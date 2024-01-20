Görüş Bildir
Haberler
Video
Çağlar Öncesine Ait Gibi! 1963'de Batı Papua'da Kabileler Arasında Gerçekleşen Mızraklı Savaşın Görüntüleri

Çağlar Öncesine Ait Gibi! 1963'de Batı Papua'da Kabileler Arasında Gerçekleşen Mızraklı Savaşın Görüntüleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 17:56

İçerik Devam Ediyor

Modern dünyanın hızla ilerlediği bu çağda, hala geleneksel kabile yaşamını sürdüren topluluklar mevcut. Medeniyetin dokunmadığı bu topluluklar, teknoloji ve modern yaşam tarzının dışında, atalarından kalan gelenek ve görenekleriyle hayatlarını devam ettiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1963 yılında Batı Papua'da gerçekleşen, silah olarak mızrakların kullanıldığı bir savaşın görüntüleri paylaşıldı.

1963 yılında Batı Papua'da gerçekleşen, silah olarak mızrakların kullanıldığı bir savaşın görüntüleri paylaşıldı.

Çağlar öncesine aitmiş gibi görünen savaşın 1963 yılında gerçekleştiğine kimse inanamadı.

Çağlar öncesine aitmiş gibi görünen savaşın 1963 yılında gerçekleştiğine kimse inanamadı.

İşte o savaş;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?