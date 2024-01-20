Çağlar Öncesine Ait Gibi! 1963'de Batı Papua'da Kabileler Arasında Gerçekleşen Mızraklı Savaşın Görüntüleri

Modern dünyanın hızla ilerlediği bu çağda, hala geleneksel kabile yaşamını sürdüren topluluklar mevcut. Medeniyetin dokunmadığı bu topluluklar, teknoloji ve modern yaşam tarzının dışında, atalarından kalan gelenek ve görenekleriyle hayatlarını devam ettiriyor.
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1963 yılında Batı Papua'da gerçekleşen, silah olarak mızrakların kullanıldığı bir savaşın görüntüleri paylaşıldı.
Çağlar öncesine aitmiş gibi görünen savaşın 1963 yılında gerçekleştiğine kimse inanamadı.
İşte o savaş;
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