19 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Serenay Sarıkaya'nın New York ödül gecesi kombinine göndermeli paylaşım yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz'ın meğer bu ilk ayıbı değilmiş. Cem Yılmaz, daha önce de eski sevgilisi Sema Şimşek'e büyük ayıp etmiş!
Geçtiğimiz günlerde Estetik yaptıran ünlü erkekler furyasına Cenk Eren de katılmış ve yeni yüzüyle ilgi odağı olmuştu. Görenlerin tanıyamadığı Cenk Eren sadece dillere düşmekle kalmadı Kuşum Aydın tarafından resmen kıskanıldı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi güldüren, ortalığı birbirine katan Banu Alkan'ı çoğumuz kendisine olan sevgisiyle ve ünlüler hakkındaki paylaşımlarıyla biliyoruz. Hadise'nin gündemden düşmeyen frikik tartışması herkeslerin çenesini yorarken Banu Altan yine duramadı, duruma el attı...
Karbonhidratı kesen Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla görenleri şoke etti. 👇
Bu sene 20. senelerini kutlayacak Hepsi grubu hayranlarına hediye olarak belgesel yapacaklarını ve ellerindeki hiç yayınlanmayan fotoğraflarını paylaşacaklarını söylemişti. Yasemin Yürük belgesel sorularını yanıtladı. 👇
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Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye kararından sonra Nez Demir, Eylül Öztürk ve Tuğba Bağ gibi diğer mercek altına alınan sosyal medya fenomenleri adeta şaha kalktı!
Minik oğlu Can'ın yüzünü bir türlü göstermeyen Ezgi Mola, oğlunun yüzünü neden sır gibi sakladığını sonunda açıkladı! Mola'nın yaptığı açıklama "bu açıklamayı ondan başka kimse yapamazdı" dedirtti.
Serenay Sarıkaya, cinsel yönelim açıklamasıyla kafaları epey karıştıran sevgilisi Mert Demir'e yine ve yeniden büyük düştü!
2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olan ünlü oyuncu direksiyon başın alkollü geçince ehliyeti kaptırdı!
Survivor'un sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın birleşme partisi için Dominik'e gitti. Akalın'ın bu hafta adadan elediği isim ise bavullarını unutan eşi Okan Kurt oldu!
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