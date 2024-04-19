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Karbonhidratı Kesen Nesrin Cavadzade'nin Son Hali Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!

Karbonhidratı Kesen Nesrin Cavadzade'nin Son Hali Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:46

Karbonhidratı kesen Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla görenleri şoke etti. 👇

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Oyunculuğu ile tanıdığımız fakat güzelliği ve fiziğiyle de ilgi çeken Nesrin Cavadzade'yi çoğumuz yer aldığı dizilerden tanıyoruz.

Oyunculuğu ile tanıdığımız fakat güzelliği ve fiziğiyle de ilgi çeken Nesrin Cavadzade'yi çoğumuz yer aldığı dizilerden tanıyoruz.

Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara geri dönen isim hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara geri dönen isim hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde aşk hayatındaki hareketlenmeyle gündeme gelen ismin kiminle olduğu merak konusu olmuştu!

Geçtiğimiz günlerde aşk hayatındaki hareketlenmeyle gündeme gelen ismin kiminle olduğu merak konusu olmuştu!

Tff'nin eski başkanının oğluyla kameralara yakalanan Cavadzade herkesi şaşırtmış ve kısa sürede magazin manşetlerine yerleşmişti.

Tff'nin eski başkanının oğluyla kameralara yakalanan Cavadzade herkesi şaşırtmış ve kısa sürede magazin manşetlerine yerleşmişti.

Burada bahsetmiştik:

Gittiği tatilden yaptığı paylaşımla ve fit görünümlüye yeniden ilgi odağı olan güzel isim bu fotoğraflara birçok yorum aldı.

Gittiği tatilden yaptığı paylaşımla ve fit görünümlüye yeniden ilgi odağı olan güzel isim bu fotoğraflara birçok yorum aldı.
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Nesrin Cavadzade “Uzun zamandır karbonhidratı kestim” yazarak yaptığı paylaşımla vücudunu sergiledi!

Gelen yorumlara birlikte bakalım👇

Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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