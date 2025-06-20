19-20 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Nihal Candan Hayatını Kaybetti
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Müge Anlı'nın Kızı Lidya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
Dilan Polat’ın Kızı Nilda’nın Ortaokul Mezuniyet Kıyafeti Tepki Çekti
Esra Erol’un 14 Yaşındaki Oğlu İdris Ali Delikanlı Oldu!
Acun Ilıcalı’nın 20 Milyon Euro’luk Yatına Eğlence Dokunuşu!
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Alperen Duymaz Oğlunun Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Sinem Ünsal Erkek Kardeşi Alkın’ı İlk Kez Paylaştı!
Eva Mendes, Türkan Şoray’ın Dansına Hayran Kaldı!
Kıvanç Tatlıtuğ’un Oğlu Kurt Efe, Pelin Akil’in İkizleriyle Buluştu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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