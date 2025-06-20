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19-20 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

19-20 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 01:12

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kalbinin ikinci kez durmasının ardından hayatını kaybetti. Anoreksiya nervoza nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Candan’ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Müge Anlı'nın Kızı Lidya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'nın Kızı Lidya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Sadece bir kez ekranda gördüğümüz Lidya Müge Akdağ, dün Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olurken objektiflere takıldı ve son haliyle dikkatleri yeniden üzerlerine topladı

Dilan Polat’ın Kızı Nilda’nın Ortaokul Mezuniyet Kıyafeti Tepki Çekti

Dilan Polat’ın Kızı Nilda’nın Ortaokul Mezuniyet Kıyafeti Tepki Çekti

Dilan Polat'ın 15 yaşındaki kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyet kıyafeti sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esra Erol’un 14 Yaşındaki Oğlu İdris Ali Delikanlı Oldu!

Esra Erol’un 14 Yaşındaki Oğlu İdris Ali Delikanlı Oldu!

Esra Erol’un büyük oğlu İdris Ali, 8. sınıf mezuniyet töreniyle birlikte adeta delikanlıya dönüştü. 14 yaşındaki genç, annesine olan benzerliği ve boyuyla dikkat çekti; sosyal medya kullanıcıları “annesinin tıpatıp kopyası” yorumları yaptı

Acun Ilıcalı’nın 20 Milyon Euro’luk Yatına Eğlence Dokunuşu!

Acun Ilıcalı’nın 20 Milyon Euro’luk Yatına Eğlence Dokunuşu!

Acun Ilıcalı’nın Göcek’te görülen 47 metrelik “BALMY” adlı 20 milyon Euro’luk yatında spor ve eğlence bir arada: Ayak tenisi sahası, havuz ve beş yatak odasının ardından voleybol sahası da eklendi. Kullanıcılar, “Survivor parkuru bile kuruldu” yorumlarıyla bu lüks detayları konuşuyor.

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Alperen Duymaz Oğlunun Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Alperen Duymaz Oğlunun Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Alperen Duymaz, eşi Kübra Kelkit’le olan oğulları Gün Han’ın yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü; çocuğun ismi ise bazı takipçilerin yorumlarıyla gündeme geldi.

Sinem Ünsal Erkek Kardeşi Alkın’ı İlk Kez Paylaştı!

Sinem Ünsal Erkek Kardeşi Alkın’ı İlk Kez Paylaştı!

Kanal D’nin popüler dizisi ‘Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal, sosyal medyada ilk kez erkek kardeşi Alkın Ünsal’la verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Abstakta ‘Benim minik kardeşim’ notuyla yaptığı paylaşım, hayranlarının büyük ilgisini çekti

Eva Mendes, Türkan Şoray’ın Dansına Hayran Kaldı!

Eva Mendes, Türkan Şoray’ın Dansına Hayran Kaldı!

Hollywood yıldızı Eva Mendes, Instagram hesabında Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ın 1969 yapımı Aşk Mabudesi filmindeki unutulmaz dans sahnesini paylaştı. Mendes, videoya “Büyüleyici” notunu ekleyerek Şoray’a olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Oğlu Kurt Efe, Pelin Akil’in İkizleriyle Buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ’un Oğlu Kurt Efe, Pelin Akil’in İkizleriyle Buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe, Pelin Akil ve ikiz kızlarıyla Bodrum’da buluştu. Çocuklar birlikte oynarken, aileler sohbet etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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