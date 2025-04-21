onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
15 Dakikada Ev Toparlama Taktikleri

etiket 15 Dakikada Ev Toparlama Taktikleri

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 11:31

Ev dağınık, misafir kapıda ya da günün yorgunluğuyla uzun uzun temizlik yapmak istemiyorsun… Ama evin de şöyle bir toparlansa, ferahlasa fena olmaz, değil mi? Merak etme, herkesin başına geliyor! 

Sadece 15 dakikan var! Panik yok, derin temizlik yapmıyoruz! Ama eve giren biri “Aa, ne güzel olmuş burası!” desin istiyorsan, işte seni kurtaracak pratik taktikler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce en çok göze çarpan yerleri hedef al!

Eve giren biri ilk nereye bakar? Salon, antre ve mutfak… O yüzden işe buradan başla. Ortalıkta duran eşyaları hızlıca toparla, masa üstlerini ve sehpaları boşalt. Dergiler, uzaktan kumandalar, kıyafetler… Hepsini yerine koy ya da “şimdilik” bir sepete topla. Göz rahat edince, ortam zaten daha düzenli görünecek.

2. Dağınıklığı bir sepete doldur, sonra halledersin!

Elinde bir çamaşır sepeti ya da büyük bir poşet al, odalarda dolaşarak ortalıkta duran tüm fazlalıkları içine at. Çoraplar, oyuncaklar, kağıtlar, şarj kabloları… Hepsini toparla, sonra yerine koyarsın. Şu anki amacımız evi hızlıca ferah göstermek!

3. Küçük eşyaları sepetlerde topla, görsel karmaşayı yok et.

Anahtarlar, kulaklıklar, uzaktan kumandalar… Bunlar sürekli ortalıkta durunca ev dağınık görünüyor, değil mi? Bunun için şık ve kullanışlı sepetler kullanabilirsin. Mesela, salon sehpasının üzerine küçük bir dekoratif kutu koyup tüm dağınık duran eşyaları içine atabilirsin. Böylece ortalık derli toplu görünür ve aradığını hemen bulursun.

4. Aynaları ve televizyon ekranını sil, ferahlık kat.

4. Aynaları ve televizyon ekranını sil, ferahlık kat.

Temiz bir ayna ya da ekran, evin genel havasını daha parlak ve temiz gösterir. Küçük bir bezle hızlıca aynaların ve televizyon ekranının üstünden geç. İzler, tozlar gidince ortamın nasıl ferahladığını göreceksin!

5. Kokular her şeyi değiştirir, evin mis gibi koksun.

Evin temiz ve ferah hissedilmesini sağlayan en güçlü şeylerden biri de güzel kokular. Hızlıca bir tütsü yak, oda kokusu sık ya da bir tencereye su koyup içine tarçın ve karanfil at, ocağın altını aç. Koku yayılınca evin havası bir anda değişecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tezgahı ve masa üstlerini sil, ışıl ışıl dursun.

Mutfak tezgahı ve yemek masası her zaman dikkat çeker. Üstünde kırıntılar, lekeler ya da bulaşıklar varsa hızlıca temizle. Islak bir bezle şöyle bir silmek bile evi daha derli toplu gösterir. Hatta mutfakta elinin altında duran boş bir tepsi ya da sürahi varsa kaldır, çünkü ne kadar az eşya, o kadar düzen demek!

7. Koltukları düzelt, battaniyeleri katla.

Salonda bir kargaşa havası varsa sebebi büyük ihtimalle gelişigüzel bırakılmış yastıklar ve katlanmamış battaniyelerdir. Hemen yastıkları yerine koy, battaniyeleri katla. Bu küçük dokunuş bile salona düzen getirecek!

8. Çarşaf ve yastıkları düzelt, yatak odası hemen derli toplu görünsün.

Dağınık bir yatak odası tüm evin düzensiz görünmesine sebep olabilir. Yatağını hızla düzelt, yastıkları kabart, örtüyü ser. Odanın havası bir anda değişecek, sanki her şey yolundaymış gibi hissedeceksin!

9. Çamaşırları ve bulaşıkları gizle.

Bulaşık makinesi boşsa hemen bulaşıkları içine koy, değilse mutfak lavabosunu suyla doldurup içindeki bulaşıkları içine bırak. En azından yığılmış görüntüden kurtulursun. Kirli çamaşırları da çamaşır sepetine at ve mümkünse kapısını kapat. Evde dağınıklık hissi veren en büyük şeylerden biri bu ikisi!

10. Halıları düzelt, ufak bir dokunuşla büyük fark yarat

Halıların buruşuk ya da kaymış olması, evi olduğundan dağınık gösterir. Halıları düzelt, kenarlarını hizala. Üzerinde kırıntılar varsa elinle ya da hızlıca bir fırça yardımıyla al. Eğer zamanın varsa şarjlı süpürgeyle hızlıca bir tur geçebilirsin, ama sadece halıları düzgünce yerleştirmek bile odanın daha derli toplu görünmesini sağlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. En son ışıkları ve perdeleri ayarla, final dokunuşunu yap!

Loş ve kasvetli bir oda her zaman daha dağınık görünür. Perdeleri aç, gün ışığını içeri al ya da hafif sarı ışık veren bir lamba aç. Ortamı sıcacık gösterecek küçük ışık dokunuşları evi daha temiz ve davetkar gösterecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın