15 Dakikada Ev Toparlama Taktikleri
Ev dağınık, misafir kapıda ya da günün yorgunluğuyla uzun uzun temizlik yapmak istemiyorsun… Ama evin de şöyle bir toparlansa, ferahlasa fena olmaz, değil mi? Merak etme, herkesin başına geliyor!
Sadece 15 dakikan var! Panik yok, derin temizlik yapmıyoruz! Ama eve giren biri “Aa, ne güzel olmuş burası!” desin istiyorsan, işte seni kurtaracak pratik taktikler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce en çok göze çarpan yerleri hedef al!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dağınıklığı bir sepete doldur, sonra halledersin!
3. Küçük eşyaları sepetlerde topla, görsel karmaşayı yok et.
4. Aynaları ve televizyon ekranını sil, ferahlık kat.
5. Kokular her şeyi değiştirir, evin mis gibi koksun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tezgahı ve masa üstlerini sil, ışıl ışıl dursun.
7. Koltukları düzelt, battaniyeleri katla.
8. Çarşaf ve yastıkları düzelt, yatak odası hemen derli toplu görünsün.
9. Çamaşırları ve bulaşıkları gizle.
10. Halıları düzelt, ufak bir dokunuşla büyük fark yarat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. En son ışıkları ve perdeleri ayarla, final dokunuşunu yap!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın