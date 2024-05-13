13 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Mayıs Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Meedo'dan sonra gönül kapılarını kapatan Şeyma Subaşı'nın Kerim Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü!
Testo Taylan, Çocuktan Al Haberi programıyla 2016 yılında hayatımıza giren Çitos Efe'y ziyaret etti. Minicik bir afacanken tanıdığımız Efe Koçyiğit'in son hali yeniden akıllara durgunluk geçirtti!
Manisa Soma'da düzenledikleri MYK sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel “Tüm siyasileri 'Arap' kelimesini küfür gibi kullanmaktan men ediyorum' dedi.
Geçtiğimiz günlerde aniden kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem olan Hazal Kaya, radikal değişiminin arkasında yatan sebebi açıkladı, doğallıyla yine kahkaha attırdı!
23 yaşındaki Connor Moir, uzun zamandır baş ağrısından şikayet ediyordu. Sosyal hayatından dolayı baş ağrısı çektiğini düşünse tümör olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle de sağ tarafı komple felç kalan Connor'un hikayesine gelin beraber bakalım...👇
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Fenerbahçe’de 6 yıl aradan sonra bir daha Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmak isteyen Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak olan seçim öncesinde adaylığa karar verdi. Aziz Yıldırım’ın başkan olması durumunda çalışmayı düşündüğü teknik direktör de belli oldu. Yıldırım’ın teknik direktör adayı Portekizli Jose Mourinho.
Kızılcık Şerbeti'nde Giray'la yepyeni bir yola girdi diye sevindiğimiz Doğa, Fatih'in Görkem'den pişman olup da kendisine dönmek istemesiyle yelkenleri suya indirdi. Fatih'in 'Dön' çağrısına 'Bir şartla' diyen Doğa, izleyiciyi kızdırdı!
Bahar da Kızıl Goncalar da sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. İkinci sezon onayını alan her iki dizi için de önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Sonunda Demet Evgar'ın paylaştığı bir fotoğraf iddiaları güçlendirdi!
Sezonun adından en çok söz ettiren yarışmacısı Aleyna'nın sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da çok popüler olduğunu daha önce konuşmuştuk. Yorgos adına takım arkadaşından aşk itirafı geldi!
Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı iddia edilen botokslarla dillerden düşmeyen Gökhan Özen, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Özen'İn aşk ve sekse dair itirafları dikkat çekti!
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