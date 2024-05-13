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13 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

13 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.05.2024 - 00:30

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 13 Mayıs Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Meedo'dan sonra gönül kapılarını kapatan Şeyma Subaşı'nın Kerim Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü!

Meedo'dan sonra gönül kapılarını kapatan Şeyma Subaşı'nın Kerim Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü!

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Kızılcık Şerbeti'nde Giray'la yepyeni bir yola girdi diye sevindiğimiz Doğa, Fatih'in Görkem'den pişman olup da kendisine dönmek istemesiyle yelkenleri suya indirdi. Fatih'in 'Dön' çağrısına 'Bir şartla' diyen Doğa, izleyiciyi kızdırdı!

Bahar da Kızıl Goncalar da sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. İkinci sezon onayını alan her iki dizi için de önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Sonunda Demet Evgar'ın paylaştığı bir fotoğraf iddiaları güçlendirdi!

Bahar da Kızıl Goncalar da sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. İkinci sezon onayını alan her iki dizi için de önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Sonunda Demet Evgar'ın paylaştığı bir fotoğraf iddiaları güçlendirdi!

Sezonun adından en çok söz ettiren yarışmacısı Aleyna'nın sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da çok popüler olduğunu daha önce konuşmuştuk. Yorgos adına takım arkadaşından aşk itirafı geldi!

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Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı iddia edilen botokslarla dillerden düşmeyen Gökhan Özen, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Özen'İn aşk ve sekse dair itirafları dikkat çekti!

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