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Özgür Özel: “Siyasileri Arap Kelimesini Küfür Gibi Kullanmaktan Men Ediyorum”

Özgür Özel: “Siyasileri Arap Kelimesini Küfür Gibi Kullanmaktan Men Ediyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.05.2024 - 23:28

Manisa Soma'da düzenledikleri MYK sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel “Tüm siyasileri 'Arap' kelimesini küfür gibi kullanmaktan men ediyorum' dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da düzenledikleri MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da düzenledikleri MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, "Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır. Arapça tabelalara yapılan saygısızlık ana dili Arapça olan milyonlarca Türk vatandaşına yapılmış olur" dedi.

Özel, "Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır. Arapça tabelalara yapılan saygısızlık ana dili Arapça olan milyonlarca Türk vatandaşına yapılmış olur" dedi.

Arapça tabelalar ile ilgili açıklaması da sorulan Özel, şu yanıtı verdi:

Arapça tabelalar ile ilgili açıklaması da sorulan Özel, şu yanıtı verdi:

'Belediye başkanları toplantısında da aynısı söyledim. Bir kere ilgili yasal düzenleme çerçevesinde yabancı dilde tabelalar için düzenleme var. Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledim. İstismar edilen kısım şu; Arapça bir yazıyı kanuna uygun yazışmalar, ihtarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermeden ya da sökmüyorsa belediyenin ilgili birimiyle yapmadan, belediye başkanının kendi eliyle yapması fazladan bir popülizmdir. Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere yapılan hürmetsizlik olarak algılanıyor. Ayrıca Kur'an, Arapçanın orijinal dilidir. Televizyon izleyen bir vatandaş eğer Arapça bilmiyorsa bir CHP'li başkanın kendi elleriyle yırttığı metni Kuran'la özdeşleştirip bilinçaltında partimizle ilgili olumsuz bir duyguya kapılabilir diye uyardım. Arapçaya da diğer yabancı dillere de kanunlara aynı muamele yapılmalıdır. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine belediyemiz elbette mücadele etmelidir. Ama bu kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır. Biz sığınmacı düşmanı değiliz. Sığınmacı yaratan politikaların düşmanıyız. Bu da komşuda iç savaş kışkırtıcılığıdır. Bir kez daha tüm siyasileri 'Arap' kelimesini küfür gibi kullanmaktan men ediyorum. Etrafımızda milyonlarca Arap komşumuz var.'

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Pelda Yalçın

Bu ülkede "Türkçe konuş, Arapça anlamıyorum" dediği için bir eğitimci katledildi. Bu imtiyaz ve anlayışı hak etmedikleri gibi, resmi dili Türkçe olan ülkede ... Devamını Gör

Nuray

Sığınmacı güzellemesi yapmaya devam et. 👏🏻

Leyla

Biz sizi fark yaratın diye sectik bu sözlerinizle akepeden ne farkınız kaldı ?