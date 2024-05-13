Özgür Özel: “Siyasileri Arap Kelimesini Küfür Gibi Kullanmaktan Men Ediyorum”
Özgür Özel: “Siyasileri Arap Kelimesini Küfür Gibi Kullanmaktan Men Ediyorum”
Manisa Soma'da düzenledikleri MYK sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel “Tüm siyasileri 'Arap' kelimesini küfür gibi kullanmaktan men ediyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da düzenledikleri MYK sonrası açıklamalarda bulundu.
Özel, "Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır. Arapça tabelalara yapılan saygısızlık ana dili Arapça olan milyonlarca Türk vatandaşına yapılmış olur" dedi.
Arapça tabelalar ile ilgili açıklaması da sorulan Özel, şu yanıtı verdi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bu ülkede "Türkçe konuş, Arapça anlamıyorum" dediği için bir eğitimci katledildi. Bu imtiyaz ve anlayışı hak etmedikleri gibi, resmi dili Türkçe olan ülkede ... Devamını Gör
Sığınmacı güzellemesi yapmaya devam et. 👏🏻
Biz sizi fark yaratın diye sectik bu sözlerinizle akepeden ne farkınız kaldı ?