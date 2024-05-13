Özgür Özel: “Siyasileri Arap Kelimesini Küfür Gibi Kullanmaktan Men Ediyorum”

'Belediye başkanları toplantısında da aynısı söyledim. Bir kere ilgili yasal düzenleme çerçevesinde yabancı dilde tabelalar için düzenleme var. Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledim. İstismar edilen kısım şu; Arapça bir yazıyı kanuna uygun yazışmalar, ihtarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermeden ya da sökmüyorsa belediyenin ilgili birimiyle yapmadan, belediye başkanının kendi eliyle yapması fazladan bir popülizmdir. Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere yapılan hürmetsizlik olarak algılanıyor. Ayrıca Kur'an, Arapçanın orijinal dilidir. Televizyon izleyen bir vatandaş eğer Arapça bilmiyorsa bir CHP'li başkanın kendi elleriyle yırttığı metni Kuran'la özdeşleştirip bilinçaltında partimizle ilgili olumsuz bir duyguya kapılabilir diye uyardım. Arapçaya da diğer yabancı dillere de kanunlara aynı muamele yapılmalıdır. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine belediyemiz elbette mücadele etmelidir. Ama bu kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır. Biz sığınmacı düşmanı değiliz. Sığınmacı yaratan politikaların düşmanıyız. Bu da komşuda iç savaş kışkırtıcılığıdır. Bir kez daha tüm siyasileri 'Arap' kelimesini küfür gibi kullanmaktan men ediyorum. Etrafımızda milyonlarca Arap komşumuz var.'