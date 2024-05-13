Fenerbahçe’de Yeniden Başkan Adayı Olan Aziz Yıldırım’ın Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho
Fenerbahçe’de Yeniden Başkan Adayı Olan Aziz Yıldırım’ın Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho
Fenerbahçe’de 6 yıl aradan sonra bir daha Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmak isteyen Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak olan seçim öncesinde adaylığa karar verdi. Aziz Yıldırım’ın başkan olması durumunda çalışmayı düşündüğü teknik direktör de belli oldu. Yıldırım’ın teknik direktör adayı Portekizli Jose Mourinho.
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1998-2018 yılları arasında 20 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Aziz Yıldırım yeniden sarı lacivertli kulüp için başkanlığa aday oldu.
Sadettin Saran’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Ali Koç tek aday kalmıştı.
Ali Koç’un aday olması durumunda adaylığa karar vereceğini söyleyen Aziz Yıldırım da son kararını verdi.
Aziz Yıldırım, 20 yıl boyunca başkanlık yaptığı kulüpte eski koltuğunu geri almak için bir kez daha aday oldu.
Aziz Yıldırım’ın başkan olması durumunda birlikte çalışacağı teknik direktör de belli oldu.
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Yıldırım, başkan olması durumunda Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile çalışacak.
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