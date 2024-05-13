Fenerbahçe’de Yeniden Başkan Adayı Olan Aziz Yıldırım’ın Teknik Direktör Adayı Jose Mourinho

Fenerbahçe’de 6 yıl aradan sonra bir daha Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmak isteyen Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak olan seçim öncesinde adaylığa karar verdi. Aziz Yıldırım’ın başkan olması durumunda çalışmayı düşündüğü teknik direktör de belli oldu. Yıldırım’ın teknik direktör adayı Portekizli Jose Mourinho.