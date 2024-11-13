13 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Kasım Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk mahkeme geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Küçük kızın babası Arif Güran, mahkeme öncesinde ve mahkemede ısrarla Dara 2. Askeri Üs Bölgesi’ne ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasını talep etmişti. Ailenin iddiasına göre, güvenlik kamerası görüntülerinde cinayeti Nevzat Bahtiyar’ın işlediği ortaya çıkacaktı. Bugün askeri üs bölgesinin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, araç trafiği dikkat çekti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’de bulunan belediye binasında düzenlenen İBB Meclisi’nde 20 ilçenin 2025 yılı bütçeleri ele alındı. İBB Meclisi’nde onaylanan bütçelere göre, 10 milyar 454 milyon lira ile İstanbul’un en yüksel bütçeli belediyesi Esenyurt Belediyesi oldu. İstanbul ilçelerinde 339 milyon 92 bin liralık bütçe ile en düşük bütçe ise Adalar Belediyesi’ne ait.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde, Ortak Türk Alfabesi Projesi’ni açıklamıştı. Açıklanan projede, Türkiye’nin kullandığı alfabeye ek olarak Q, X, Ň, Ä, Ŭ harfleri bulunuyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Hürriyet’e yaptığı açıklamada yeni alfabe projesi ile ilgili konuştu. Mert, Ortak Türk Alfabesi Projesi’nde yer alacak yeni harflerin Türkiye’nin alfabesine eklenmeyeceğini söyledi. Türk Dil Kurumu Başkanı, “Eğer bir Türk vatandaşı Kazakça bir kelime yazacaksa, Kazak alfabesinde olan o harfi kullanabilir. Tıpkı İngilizce yazarken W, Q işaretlerini kullandığımız gibi” ifadelerini kullandı.
İzmir’de 5 kardeşin evde çıkan yangında hayatını kaybetmesi şoku sonrasında kahreden bir haber de Antalya’dan geldi. Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Ülkemizde son dönemin en çok konuşulan konularından biri de etki ajanlığı yasası. Basın özgürlüğüne darbe vuracağı gerekçesiyle eleştirilen ve Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra tartışmalara sebebiyet veren bu tasarı hakkında araştırmalar hız kazandı. Son yaşanan gelişmelerde ise yasanın geri çekildiği ve yeniden düzenleneceği açıklandı.
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İzmir’in Selçuk ilçesinde geçtiğimiz gün korkunç bir olay yaşanmıştı. En büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrasında hayatını kaybetmişti. Babaları cezaevinde olan çocukların annesinin de yangın sırasında topladığı hurdaların parasını almaya gittiği ortaya çıkmıştı. 5 küçük kardeşin cenazesi sonrasında gözaltına alınan Melisa Akcan adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
Türkiye’de son aylarda tağşiş yapılan gıda ürenleri haberleri yakından takip ediliyor. Kırmızı etten zeytinyağına kadar bazı ürünlere yabancı madde karıştırıldığı bakanlığın paylaştığı listelerde yer almıştı. Son olarak Rusya da Türkiye’nin Konya ilinde artan kuş gribi vakalarını sebep göstererek tavuk eti ve yumurta ithalatına kısıtlama getirdi. Konya'da üretilen kümes hayvanlarının eti ve yumurtası Rusya’ya giriş yapamayacak.
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında bugün yaşanan gelişmeye göre eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar vermişti. Bu gelişmenin ardından bir karar da İbrahim Yılmaz için çıktı. İbrahim Yılmaz'ın 18 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) resmi bayramlarda düzenlediği konserlere fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “algı operasyonu” ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek sanatçılara ödenen ücretleri açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB için resen soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İçişleri Bakanlığı’na soruşturma için yazı yazdı.
CHP’nin elinde bulunan belediyeler son günlerde düzenledikleri konser ve etkinliklere fahiş ücretler harcadığı iddiasıyla gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma başlatmıştı. Sözcü’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser ve etkinlikler için de inceleme başlattı.
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Anadolu’da soyu tükendiği düşünülen Anadolu Parsı, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı. Bakanlık, Anadolu Parsı’nın görüntülerini paylaşmış ve fotokapan görüntüleri büyük ilgi çekmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeniden fotokapana yakalanan Anadolu Parsı’nın en net görüntülerini paylaştı.
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