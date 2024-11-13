Etki Ajanlığı Ne Demek? Geri Çekilen Etki Ajanlığı Yasası Hakkında Merak Edilenler

Ülkemizde son dönemin en çok konuşulan konularından biri de etki ajanlığı yasası. Basın özgürlüğüne darbe vuracağı gerekçesiyle eleştirilen ve Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra tartışmalara sebebiyet veren bu tasarı hakkında araştırmalar hız kazandı. Son yaşanan gelişmelerde ise yasanın geri çekildiği ve yeniden düzenleneceği açıklandı.

Peki, etki ajanlığı ne demek? Etki ajanları tam olarak neyi amaçlar? Hepsinin cevabı ve çok daha fazlası için içeriğimizi okumaya devam edin!