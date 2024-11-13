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Etki Ajanlığı Ne Demek? Geri Çekilen Etki Ajanlığı Yasası Hakkında Merak Edilenler

Etki Ajanlığı Ne Demek? Geri Çekilen Etki Ajanlığı Yasası Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 17:17

Ülkemizde son dönemin en çok konuşulan konularından biri de etki ajanlığı yasası. Basın özgürlüğüne darbe vuracağı gerekçesiyle eleştirilen ve Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra tartışmalara sebebiyet veren bu tasarı hakkında araştırmalar hız kazandı. Son yaşanan gelişmelerde ise yasanın geri çekildiği ve yeniden düzenleneceği açıklandı.

Peki, etki ajanlığı ne demek? Etki ajanları tam olarak neyi amaçlar? Hepsinin cevabı ve çok daha fazlası için içeriğimizi okumaya devam edin!

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Etki Ajanlığı Nedir?

Etki Ajanlığı Nedir?

Kısaca etki ajanlığı, belli başlı siyasi amaçlara erişmek ya da kamuoyunu belirli bir amaç uğruna etkilemek adına kullanılan stratejiler ve taktiklerin tamamıdır. Lobi faaliyetleri, PR çalışmaları, medya ve yayıncılık gibi faaliyetler etki ajanlarının başvurduğu çalışmalar arasında başı çeker. 

Bir dönem dünya genelinde Rusya'nın ABD seçimlerini sosyal medya platformları üzerinden etkileme girişimleri tartışılmış ve Rusya'nın bu konuda yaptığı çalışmalar ''etki ajanlığı'' olarak tanımlanmıştı.

Etki Ajanı Kime Denir?

Etki Ajanı Kime Denir?

Etki ajanı, hedef aldığı bir topluma ya da grubun içine eklemlenerek onların güvenini kazanmaya çalışan kişidir. Bu sayede etki ajanlarının, propaganda veya dezenformasyon faaliyetlerini çok daha ikna edici bir şekilde sürdürmeleri mümkün hale gelir.

Örneğin, siyaset alanında faaliyet gösteren etki ajanları; politikacıların, siyasi partilerin veya devleti yöneten kişilerin menfaatlerine destek vererek bazı politikaları yahut adayları teşvik ederek kendi istediklerini yaptırırlar.

Etki Ajanlığı Yasası Çıktı mı?

Etki Ajanlığı Yasası Çıktı mı?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak bilinen 9. Yargı Paketi’nin 16. maddesinin geri çekildiğini duyurdu. Maddenin yeniden düzenleneceği açıklandı.

Yasanın geri çekildiğine dair detayları şurada bulabilirsiniz👇

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