Yasa Dışı Bahis Operasyonu Nedeniyle Yurt Dışına Kaçan Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz İçin Yeni Karar

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarının kapatılması için harekete geçti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

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