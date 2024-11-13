Yasa Dışı Bahis Operasyonu Nedeniyle Yurt Dışına Kaçan Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz İçin Yeni Karar
Yasa Dışı Bahis Operasyonu Nedeniyle Yurt Dışına Kaçan Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz İçin Yeni Karar
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarının kapatılması için harekete geçti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ancak bazı sosyal medya fenomenleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen ancak operasyon öncesinde yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında işlem yapılamamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bu kez firari durumda olan Batuhan Karadeniz'in İnstagram ve Youtube hesaplarının kapatılması için harekete geçti.
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Savcılık hesapların kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik Karadeniz'in İnstagram ve Youtube hesabının kapatılmasına karar verdi.
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