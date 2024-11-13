İBB Meclisi'nde Onaylandı: İstanbul’un En Yüksek Bütçeli İlçesi Esenyurt Belediyesi Oldu
İBB Meclisi'nde Onaylandı: İstanbul’un En Yüksek Bütçeli İlçesi Esenyurt Belediyesi Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’de bulunan belediye binasında düzenlenen İBB Meclisi’nde 20 ilçenin 2025 yılı bütçeleri ele alındı. İBB Meclisi’nde onaylanan bütçelere göre, 10 milyar 454 milyon lira ile İstanbul’un en yüksel bütçeli belediyesi Esenyurt Belediyesi oldu. İstanbul ilçelerinde 339 milyon 92 bin liralık bütçe ile en düşük bütçe ise Adalar Belediyesi’ne ait.
CHP’li Ahmet Özer’in başkanlık yaptığı Esenyurt Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde kayyum atanmıştı ve başkan Ahmet Özer tutuklanmıştı.
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İBB Meclisi’nde bugün yapılan toplantıda aralarında Adalar, Beşiktaş, Esenyurt ve Fatih'in de bulunduğu toplam 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçeleri görüşüldü.
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Oylamalarda 20 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek İBB Meclisi’nden geçti.
Bütçeleri onaylanan 20 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
Esenyurt'u; 9 milyar 246 milyon lirayla Bahçelievler, 8 milyar 350 milyon lirayla Başakşehir, 7 milyar 978 milyon lirayla Eyüpsultan, 7 milyar 450 milyon lirayla Esenler, 7 milyar 400 milyon lirayla Ataşehir, 7 milyar 200 milyon lirayla Beykoz, 7 milyar lirayla Arnavutköy, 6 milyar 900 milyon lirayla Bağcılar, 5 milyar 966 milyon lirayla Beşiktaş, 5 milyar 905 milyon lirayla Fatih, 5 milyar 100 milyon lirayla Büyükçekmece, 4 milyar 780 milyon lirayla Beylikdüzü, 4 milyar 776 milyon lirayla Beyoğlu, 4 milyar 200 milyon lirayla Çekmeköy ve Avcılar, 3 milyar 800 milyon lirayla Bakırköy, 3 milyar lirayla Bayrampaşa ve 1 milyar 733 milyon lirayla Çatalca belediyeleri takip etti.
Adalar ise 339 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.
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