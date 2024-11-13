İBB Meclisi'nde Onaylandı: İstanbul’un En Yüksek Bütçeli İlçesi Esenyurt Belediyesi Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’de bulunan belediye binasında düzenlenen İBB Meclisi’nde 20 ilçenin 2025 yılı bütçeleri ele alındı. İBB Meclisi’nde onaylanan bütçelere göre, 10 milyar 454 milyon lira ile İstanbul’un en yüksel bütçeli belediyesi Esenyurt Belediyesi oldu. İstanbul ilçelerinde 339 milyon 92 bin liralık bütçe ile en düşük bütçe ise Adalar Belediyesi’ne ait.

CHP’li Ahmet Özer’in başkanlık yaptığı Esenyurt Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde kayyum atanmıştı ve başkan Ahmet Özer tutuklanmıştı.