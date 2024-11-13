Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın 18 Milyon Takipçili Hesabıyla İlgili Karar!

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında bugün yaşanan gelişmeye göre eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar vermişti. Bu gelişmenin ardından bir karar da İbrahim Yılmaz için çıktı. İbrahim Yılmaz'ın 18 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Kaynak: Deniz Yusufoğlu / SABAH