Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın 18 Milyon Takipçili Hesabıyla İlgili Karar!
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın 18 Milyon Takipçili Hesabıyla İlgili Karar!
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında bugün yaşanan gelişmeye göre eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar vermişti. Bu gelişmenin ardından bir karar da İbrahim Yılmaz için çıktı. İbrahim Yılmaz'ın 18 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak: Deniz Yusufoğlu / SABAH
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı.
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Bazı fenomenler ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu isimlerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için ev hapsi kararı çıkmıştı.
Hakkında gözaltı kararı verilmesine rağmen operasyon öncesinde yurt dışına kaçtığı için yakalanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'le ilgili bugün ayrı bir gelişme yaşanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün soruşturma kapsamında Karadeniz'in Instagram ve YouTube hesaplarının kapatılmasına karar vermişti.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre benzer bir karar fenomen İbrahim Yılmaz için çıktı.
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Yılmaz'ın 18 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
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