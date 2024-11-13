Rusya’dan Türkiye’den Gelen Tavuk Eti ve Yumurtaya Kısıtlama: Sebep Konya’daki Kuş Gribi Vakaları

Türkiye’de son aylarda tağşiş yapılan gıda ürenleri haberleri yakından takip ediliyor. Kırmızı etten zeytinyağına kadar bazı ürünlere yabancı madde karıştırıldığı bakanlığın paylaştığı listelerde yer almıştı. Son olarak Rusya da Türkiye’nin Konya ilinde artan kuş gribi vakalarını sebep göstererek tavuk eti ve yumurta ithalatına kısıtlama getirdi. Konya'da üretilen kümes hayvanlarının eti ve yumurtası Rusya’ya giriş yapamayacak.