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Rusya’dan Türkiye’den Gelen Tavuk Eti ve Yumurtaya Kısıtlama: Sebep Konya’daki Kuş Gribi Vakaları

Rusya’dan Türkiye’den Gelen Tavuk Eti ve Yumurtaya Kısıtlama: Sebep Konya’daki Kuş Gribi Vakaları

Konya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2024 - 18:05

Türkiye’de son aylarda tağşiş yapılan gıda ürenleri haberleri yakından takip ediliyor. Kırmızı etten zeytinyağına kadar bazı ürünlere yabancı madde karıştırıldığı bakanlığın paylaştığı listelerde yer almıştı. Son olarak Rusya da Türkiye’nin Konya ilinde artan kuş gribi vakalarını sebep göstererek tavuk eti ve yumurta ithalatına kısıtlama getirdi. Konya'da üretilen kümes hayvanlarının eti ve yumurtası Rusya’ya giriş yapamayacak.

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Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, ithalat yasağının 12 Kasım’da başladığı ve belirsiz süre ile devam edeceği bilgisi yer aldı.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, ithalat yasağının 12 Kasım’da başladığı ve belirsiz süre ile devam edeceği bilgisi yer aldı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, açıklamada "Türkiye topraklarında yüksek patojenik kuş gribi virüsleriyle enfeksiyona ilişkin epizootik durumun kötüleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'nin Konya ilinden Rusya Federasyonu'na aşağıdaki ürünlerin ithalatına geçici kısıtlamalar getirilmiştir.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, açıklamada "Türkiye topraklarında yüksek patojenik kuş gribi virüsleriyle enfeksiyona ilişkin epizootik durumun kötüleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'nin Konya ilinden Rusya Federasyonu'na aşağıdaki ürünlerin ithalatına geçici kısıtlamalar getirilmiştir.

  • Canlı kümes hayvanları

  • Kuluçkalık ve yenilebilir yumurtalar

  • Kümes hayvanları eti

  • Kümes hayvanlarından elde edilen hazır et ürünleri

  • Her türlü kümes hayvanı ürünleri.

Türkiye'de kuş gribi 2 Kasım'da Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakası tespit edilmesiyle yeniden alevlenmişti. Bakanlık, söz konusu tespitin ardından vakanın 'münferit' olduğu açıklamasında bulunmuştu. Ancak Konya'da bir üretim çiftliğinde baş gösteren kuş gribi, daha sonra Eskişehir'de de görülmüştü.

Türkiye'de kuş gribi 2 Kasım'da Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakası tespit edilmesiyle yeniden alevlenmişti. Bakanlık, söz konusu tespitin ardından vakanın 'münferit' olduğu açıklamasında bulunmuştu. Ancak Konya'da bir üretim çiftliğinde baş gösteren kuş gribi, daha sonra Eskişehir'de de görülmüştü.

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