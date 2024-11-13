Türki Cumhuriyetler İçin Ortak Alfabe: Yeni 5 Harf Alfabeye Eklenecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde, Ortak Türk Alfabesi Projesi’ni açıklamıştı. Açıklanan projede, Türkiye’nin kullandığı alfabeye ek olarak Q, X, Ň, Ä, Ŭ harfleri bulunuyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Hürriyet’e yaptığı açıklamada yeni alfabe projesi ile ilgili konuştu. Mert, Ortak Türk Alfabesi Projesi’nde yer alacak yeni harflerin Türkiye’nin alfabesine eklenmeyeceğini söyledi. Türk Dil Kurumu Başkanı, “Eğer bir Türk vatandaşı Kazakça bir kelime yazacaksa, Kazak alfabesinde olan o harfi kullanabilir. Tıpkı İngilizce yazarken W, Q işaretlerini kullandığımız gibi” ifadelerini kullandı.
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