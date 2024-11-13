onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Türki Cumhuriyetler İçin Ortak Alfabe: Yeni 5 Harf Alfabeye Eklenecek mi?

Türki Cumhuriyetler İçin Ortak Alfabe: Yeni 5 Harf Alfabeye Eklenecek mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2024 - 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde, Ortak Türk Alfabesi Projesi’ni açıklamıştı. Açıklanan projede, Türkiye’nin kullandığı alfabeye ek olarak Q, X, Ň, Ä, Ŭ harfleri bulunuyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Hürriyet’e yaptığı açıklamada yeni alfabe projesi ile ilgili konuştu. Mert, Ortak Türk Alfabesi Projesi’nde yer alacak yeni harflerin Türkiye’nin alfabesine eklenmeyeceğini söyledi. Türk Dil Kurumu Başkanı, “Eğer bir Türk vatandaşı Kazakça bir kelime yazacaksa, Kazak alfabesinde olan o harfi kullanabilir. Tıpkı İngilizce yazarken W, Q işaretlerini kullandığımız gibi” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ortak Türk Alfabesi projesinin açıklanması sonrasında vatandaşlar, 29 harften oluşan Türkiye Cumhuriyeti alfabesine yeni harflerin eklenip eklenmeyeceğini merak ediyordu.

Ortak Türk Alfabesi projesinin açıklanması sonrasında vatandaşlar, 29 harften oluşan Türkiye Cumhuriyeti alfabesine yeni harflerin eklenip eklenmeyeceğini merak ediyordu.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in sorularını yanıtlayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, alfabeye yeni harf eklemesi olmayacağını söyledi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in sorularını yanıtlayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, alfabeye yeni harf eklemesi olmayacağını söyledi.

Kaynak

Projenin 34 harfli bir “çatı alfabesi” olduğunu söyleyen Mert, “Bu alfabe, herhangi bir ülkenin kullanacağı bir alfabe değil. Bu alfabenin 29’u Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı harfler, diğerleri ise Türkiye Türkçesinde olmayan ancak Türk lehçelerinde olan ve fonem değeri taşıyan sesler için belirlenmiş harflerdir. Yani Türk Cumhuriyetlerinin kullanacakları harflerin 29’u ortak olacak; alfabeler 1 ile 3 arasında da (34 harfli ortak çerçeve alfabeden alınan) farklı harfler barındıracak.” dedi.

Projenin 34 harfli bir “çatı alfabesi” olduğunu söyleyen Mert, “Bu alfabe, herhangi bir ülkenin kullanacağı bir alfabe değil. Bu alfabenin 29’u Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı harfler, diğerleri ise Türkiye Türkçesinde olmayan ancak Türk lehçelerinde olan ve fonem değeri taşıyan sesler için belirlenmiş harflerdir. Yani Türk Cumhuriyetlerinin kullanacakları harflerin 29’u ortak olacak; alfabeler 1 ile 3 arasında da (34 harfli ortak çerçeve alfabeden alınan) farklı harfler barındıracak.” dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı, “Türk alfabesine beş harf eklenmesinden bahsediliyor? Bunlar nelerdir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi;

Türk Dil Kurumu Başkanı, “Türk alfabesine beş harf eklenmesinden bahsediliyor? Bunlar nelerdir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi;

“Bir alfabede sadece fonem değeri taşıyan sesler harflerle gösterilir. Bir dilde olmayan sesleri alfabesinde göstermenin bir anlamı yoktur. Kabul edilen 34 harfli ortak çerçeve alfabedeki 5 harf, standart Türkiye Türkçesi’nde olmayan Türk lehçelerinde olan sesler için belirlenmiştir. Dolayısıyla bu beş harfin Türkiye Cumhuriyeti’nin alfabesinde gösterilmesine de gerek yoktur. Eğer bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye Türkçesi’nde olmayan bir sesin yer aldığı Kazakça bir kelime yazacaksa bu kelimede Kazak alfabesinde olan o harfi kullanabilir. Tıpkı İngilizce yazarken gerektiğinde bizim alfabemizde olmayan W, Q işaretlerini kullandığımız gibi.”

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
15
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın