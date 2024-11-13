Bakan Paylaştı: Soyu Tükenme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Olan Anadolu Parsı’nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bakan Paylaştı: Soyu Tükenme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Olan Anadolu Parsı’nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Anadolu’da soyu tükendiği düşünülen Anadolu Parsı, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı. Bakanlık, Anadolu Parsı’nın görüntülerini paylaşmış ve fotokapan görüntüleri büyük ilgi çekmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeniden fotokapana yakalanan Anadolu Parsı’nın en net görüntülerini paylaştı.
İşte muhteşem heybeti ile görüntülenen Anadolu Parsı…
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Anadolu Parsı, biyolojik çeşitliliğin ve doğal güzelliklerin korunması konusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 1974 yılından sonra ilk kez 2019'da fotokapanlar ile görüntülenmişti.
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Hangi bölgede görüntülendiği açıklanmayan Anadolu Parsı’nın yeni görüntülerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" dedi.
Anadolu Parsı'nın yeni görüntüleri 👇
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