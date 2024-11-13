Bakan Paylaştı: Soyu Tükenme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Olan Anadolu Parsı’nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Anadolu’da soyu tükendiği düşünülen Anadolu Parsı, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı. Bakanlık, Anadolu Parsı’nın görüntülerini paylaşmış ve fotokapan görüntüleri büyük ilgi çekmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeniden fotokapana yakalanan Anadolu Parsı’nın en net görüntülerini paylaştı.

İşte muhteşem heybeti ile görüntülenen Anadolu Parsı…