1 Nisan'da Okullar Tatil mi? 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor? İşte İdari İzinli Sayılacak Personeller
1 Nisan'da Okullar Tatil mi? 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor? İşte İdari İzinli Sayılacak Personeller
Türkiye'nin anbean takip ettiği seçim gündeminde öğrencileri de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Seçimde oy kullanılan sandıkların okullarda yer alması ve oy sayma işlemlerinin 31 Mart Pazar günü geç saatlere kadar devam edecek olması okullarda tatil açıklamasını beraberinde getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Nisan tatili kimleri kapsıyor?
İşte, 1 Nisan'da okulların durumuna ilişkin idari izin açıklaması...
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı da tatile ilişkin açıklamada bulundu.
Yarın okullar tatil mi?
İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından valiliklere gönderilen 1 Nisan tatili açıklaması:
Peki, 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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