1 Nisan'da Okullar Tatil mi? 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor? İşte İdari İzinli Sayılacak Personeller

Türkiye'nin anbean takip ettiği seçim gündeminde öğrencileri de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Seçimde oy kullanılan sandıkların okullarda yer alması ve oy sayma işlemlerinin 31 Mart Pazar günü geç saatlere kadar devam edecek olması okullarda tatil açıklamasını beraberinde getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Nisan tatili kimleri kapsıyor?

İşte, 1 Nisan'da okulların durumuna ilişkin idari izin açıklaması...