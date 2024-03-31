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1 Nisan'da Okullar Tatil mi? 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor? İşte İdari İzinli Sayılacak Personeller

1 Nisan'da Okullar Tatil mi? 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor? İşte İdari İzinli Sayılacak Personeller

okul seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 17:28

Türkiye'nin anbean takip ettiği seçim gündeminde öğrencileri de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Seçimde oy kullanılan sandıkların okullarda yer alması ve oy sayma işlemlerinin 31 Mart Pazar günü geç saatlere kadar devam edecek olması okullarda tatil açıklamasını beraberinde getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Nisan tatili kimleri kapsıyor? 

İşte, 1 Nisan'da okulların durumuna ilişkin idari izin açıklaması...

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı da tatile ilişkin açıklamada bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı da tatile ilişkin açıklamada bulundu.

Yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin tatil açıklamasıyla, 1 Nisan'da okulların tatil edildi.

İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından valiliklere gönderilen 1 Nisan tatili açıklaması:

İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından valiliklere gönderilen 1 Nisan tatili açıklaması:

'Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir'

Peki, 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor?

Peki, 1 Nisan Tatili Kimleri Kapsıyor?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personelleri de 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
twitter.com

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

'Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'

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