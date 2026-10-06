Sevgili Terazi, onunla bugün kuracağın pratik bir plan ilişkinizdeki küçük bir pürüzü çözüyor. Ay'ın Başak'a geçmesi konuşmalarınıza somut bir netlik katıyor; Mars-Uranüs açısı ise karşı taraftan gelen beklenmedik bir teklifle ilişkinize taze bir soluk getirebilir.

Yalnızsan, sosyal bir ortamda aniden biriyle kurduğun sohbet beklenmedik bir yöne gidebilir. Bu akışa güvenmen bugün seni şaşırtabilir; dengeyi ararken bile spontane kalmak sana yeni bir kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…