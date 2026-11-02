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Oğlak Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay öğleye dek sekizinci evinde borç, kredi ve vergi konularının hassasiyetini artırıyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek dokuzuncu evinde eğitim ve yurt dışı gideri üzerine düşünmeni sağlıyor. On birinci evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi dostlardan gelen bir ortaklık önerisinde ayrıntıyı eksik bırakabilir. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum kariyerden gelen bir ödeme konusunda rahatlık sunabilir. Altıncı eve uzanan Uranüs iş düzeninde gelir oynaması yaratabilir, Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı bu hareketi sertleştirebilir. Her teklifi yazıya dök. Vergi tarihlerini işaretle. Büyük harcamayı iki parçaya ayır. Maaş ya da ek gelir beklentini rakamla ifade et. Öğleden sonra yapılan görüşmeleri akşam yeniden gözden geçir. Ortak bütçedeki payını önceden netleştir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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