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Oğlak Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 2 Kasım Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sekizinci evindeki Ay borç, kredi ve vergi gibi ortak yüklere hassasiyeti artırıyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu bu konularda sabırsız davranmana yol açabilir. On birinci eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür dostlardan gelen bir ortaklık önerisinde ayrıntıları eksik bırakabilir, öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi bu ayrıntıyı sorarken tatsızlık yaratabilir. İkinci evin gündemini belirleyen Plüton gelirin ve değer ölçünde sessiz bir dönüşüm başlatıyor. Altıncı evde etkisini sürdüren Uranüs çalışma temposunda beklenmedik bir gelir oynaması getirebilir. Her teklifin koşulunu yazıya dök. Büyük harcamayı iki parçaya böl. Vergi tarihlerini takvime işle. Faturaları vade gününe göre sırala. Ortak girişimin yükümlülüklerini sor ve kendi payını rakamla netleştir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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