Sevgili Kova, alışılmışın dışında bir jest bugün partnerinle aranızı tazeliyor. Yöneticin Uranüs'ün Mars'la kurduğu açı seni sıra dışı bir fikre yöneltiyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu fikri uygularken detayları da düşünmeni sağlıyor, böylece sürpriz gerçekten etkili oluyor.

Bekarsan, hiç beklemediğin bir ortamda biriyle kurduğun bağlantı seni şaşırtabilir. Bu sıra dışı çekimi doğal akışında bırakman sana iyi gelir; özgürlüğüne olan bağlılığın bugün de ilgi çekici bir yan olarak öne çıkıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…