21 Haziran Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün başından aşağıya bir yoğunluk hissi seni sarabilir. Başın, gözlerin ve boyunun oluşturduğu bu üçgen, sanki bir ağırlık taşıyor gibi hissettirebilir. Bu durum, biraz dağınık ve karmaşık rüyaların ardından uyanmanla daha da belirgin hale gelebilir.

Neptün'ün geri hareketi, senin sezgisel yeteneklerini sınava tabi tutuyor. Bu dönemde, her şeyin cevabını bulmaya çalışmak yerine biraz daha akışa bırak kendini. Hayatın ritmiyle uyumlu bir şekilde ilerlemeye çalış.

Biraz sessizlik ve yalnızlık, bu dönemde tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Kendi iç sesinle baş başa kalarak, belki de içindeki çözülmemiş sorunlara çözüm bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…