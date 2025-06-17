18 Haziran Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün belki de kendi üzerinde hissettiğin zihinsel yüklerin bedenine bazı sinyaller gönderdiğini fark ediyor olabilirsin. Bu sinyaller, baş dönmesi, boyun tutulması ya da aniden üzerine çöken bir yorgunluk şeklinde kendini gösterebilir. Bu durumlar, enerjinin fazla dağılmış olduğunu ve belki de biraz toparlanman gerektiğini işaret ediyor olabilir.

Biraz sessizlik, belki de tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Kendine ait sessiz bir alan yaratmayı düşün. Bu alan, belki de bir oda, belki de bir köşe olabilir. Burada, kendi düşüncelerinle baş başa kalabilir ve enerjini yeniden toparlayabilirsin.

Öte yandan aslında hemen her gün söylüyoruz ama yine de hatırlatalım: Belki de kısa bir dijital detoks sana çok iyi gelebilir. Teknolojinin sürekli olarak hayatımızın içinde olması, bazen enerjimizi dağıtabilir ve bizi yorabilir. Bu yüzden, belki de bugün telefonunu bir kenara bırakmayı ve bir süreliğine dijital dünyadan uzaklaşmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…