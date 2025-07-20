21 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde olup bitenlerin enerjisi, hayatında önemli bir dönüşüm rüzgarı estiriyor. Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, hayatının birçok alanında belirgin değişiklikler yapmanız için sana ilham veriyor.

Özellikle aşk hayatında, belki de uzun zamandır beklediğin bir değişimin zamanı geldi. Aşkta beklentilerini sadeleştirmenin, belki de biraz daha gerçekçi olmanın tam sırası. Kafanı karıştıran, belirsizlik yaratan ve seni huzursuz eden flörtlerini netleştirmeli, belki de biraz daha seçici olmalısın.

Ancak bu süreçte kalbini sertleştirmek yerine, aşka olan inancını koru. Çünkü aşk, her zaman olduğu gibi, yine beklenmedik bir anda, belki de en umutsuz olduğun bir anda, kalbinin kapısını çalacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…