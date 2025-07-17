18 Temmuz Cuma İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kelimelerin ritmiyle birlikte adeta bir dansa davetlisin. İletişim gezegeni Merkür'ün, aşk ve güzellik gezegeni Venüs ile altmışlık açı oluşturduğu bu özel günde, flört radarların tamamen açık ve hazır bekliyor. Yani, yeni biriyle tanışmak, biriyle yazışmak ya da hoşlandığın kişiye tatlı bir espriyle yaklaşmak için daha uygun bir gün olamazdı.

Eğer bir partnerin varsa, bugün birlikte plan yapmak, hayal kurmak ya da bir hayalini paylaşmak için harika bir fırsat. Bu tür paylaşımlar, ilişkini daha da güçlendirebilir ve sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir. Unutma ki aşk bugün sözcüklerle kuruluyor ve senin kalemin çok güçlü.

Dolayısıyla, bugün aşk istiyorsan, kelimelerin gücünü kullanmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…