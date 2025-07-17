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18 Temmuz Cuma İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
18 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

18 Temmuz Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kelimelerin ritmiyle birlikte adeta bir dansa davetlisin. İletişim gezegeni Merkür'ün, aşk ve güzellik gezegeni Venüs ile altmışlık açı oluşturduğu bu özel günde, flört radarların tamamen açık ve hazır bekliyor. Yani, yeni biriyle tanışmak, biriyle yazışmak ya da hoşlandığın kişiye tatlı bir espriyle yaklaşmak için daha uygun bir gün olamazdı.

Eğer bir partnerin varsa, bugün birlikte plan yapmak, hayal kurmak ya da bir hayalini paylaşmak için harika bir fırsat. Bu tür paylaşımlar, ilişkini daha da güçlendirebilir ve sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir. Unutma ki aşk bugün sözcüklerle kuruluyor ve senin kalemin çok güçlü.

Dolayısıyla, bugün aşk istiyorsan, kelimelerin gücünü kullanmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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