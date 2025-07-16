17 Temmuz Perşembe İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün senin için biraz içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Gökyüzündeki hareketler, Merkür'ün durağanlaşmasına işaret ediyor ve bu da aşk hayatında bazı eski anıların canlanmasına neden olabilir. Belki de eski bir aşkınla karşılaşabilir veya bir süredir unuttuğun bir anı, zihninin en derin köşelerinden çıkıp gelebilir. Ya da tamamen yeni biriyle yaşayacağın bir deneyim, seni geçmişe, eski anılara götürebilir.

Tam da bu yüzden bugün, hislerini bastırmak yerine onları tamamen yaşamanı tavsiye ederiz. Ne hissediyorsan, onu doyasıya yaşa. İçinden geçen duyguların ne anlatmak istediklerini dinle, belki de bu duyguların rehberliğinde yeni bir yol, yeni bir başlangıç bulabilirsin. Hatta biraz karmaşık da olsa, duygularını yaşamaktan korkma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…