19 Temmuz Cumartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz bulutlu bir hava hakim olabilir. Eski sevgililerinle yollarının yeniden kesişme ihtimali var ya da eski defterlerin yeniden açılma riski söz konusu olabilir. Ancak unutma ki Merkür retrosunun gelişi her zaman eskiyi yeniden canlandırmak için değil, bazen tamamen vedalaşmak ve yeni bir başlangıç yapmak içindir. Bu yüzden kalbine gelen duyguları ve düşünceleri sorgularken, sadece sezgilerine değil, mantığına da kulak vermelisin.

Mevcut ilişkilerde ise yanlış anlaşılmalar, ilişkinin dengesini bozabilir. Bu dönemde net ve açık olmanı öneririz. İletişimde olduğun kişiye duygularını ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde ifade etmek, yanlış anlaşılmaları önleyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…