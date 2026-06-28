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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu metabolizma hızında ve tiroid fonksiyonlarında yavaşlatıcı bir etki yaratarak bedensel ağırlık hissine neden olabiliyor. İyot ve selenyum açısından zengin gıdalar tüketerek bağırsak floranı destekliyorsun. Belki de bu hafta içinde bir endokrinoloji kontrolü randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Uranüs kavuşumu ise sinir sistemi üzerinde ani elektriksel deşarjlara yol açarak spazmlara veya tiklere zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Sinir sistemini yatıştıracak magnezyum takviyelerine yöneldiğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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