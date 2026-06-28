Sevgili Boğa, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu metabolizma hızında ve tiroid fonksiyonlarında yavaşlatıcı bir etki yaratarak bedensel ağırlık hissine neden olabiliyor. İyot ve selenyum açısından zengin gıdalar tüketerek bağırsak floranı destekliyorsun. Belki de bu hafta içinde bir endokrinoloji kontrolü randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Uranüs kavuşumu ise sinir sistemi üzerinde ani elektriksel deşarjlara yol açarak spazmlara veya tiklere zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Sinir sistemini yatıştıracak magnezyum takviyelerine yöneldiğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…