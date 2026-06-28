Sevgili Boğa, bu haftaya Ay ve Plüton kavuşumunun getirdiği o yoğun, dönüştürücü ve anka kuşu enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında yüzeyselliği tamamen reddediyorsun. Sadece vakit geçirmek için kurulan bağlardan sıyrılıp ruhunu derinden sarsacak gerçek bir yüzleşme yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Hakikat arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle arandaki en büyük tabuları ve gizli kalmış yaraları masaya döküp ilişkini bir krizin içinden geçirerek çok daha şeffaf bir hale getiriyorsun. Dönüşüm barındıran bu zorlu konuşma aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, sana acı veren eski bir hikayenin yasını tamamen bitirip enkazın içinden yepyeni ve çok daha güçlü bir karakter olarak ayağa kalkıyorsun. Kendine yettiğini hissettiğin bu şifalı evre, yeni birine ihtiyaç duymadan da tam olduğunu sana kanıtlıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…