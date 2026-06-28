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Boğa Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftaya Ay ve Plüton kavuşumunun getirdiği o yoğun, dönüştürücü ve anka kuşu enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında yüzeyselliği tamamen reddediyorsun. Sadece vakit geçirmek için kurulan bağlardan sıyrılıp ruhunu derinden sarsacak gerçek bir yüzleşme yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Hakikat arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle arandaki en büyük tabuları ve gizli kalmış yaraları masaya döküp ilişkini bir krizin içinden geçirerek çok daha şeffaf bir hale getiriyorsun. Dönüşüm barındıran bu zorlu konuşma aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, sana acı veren eski bir hikayenin yasını tamamen bitirip enkazın içinden yepyeni ve çok daha güçlü bir karakter olarak ayağa kalkıyorsun. Kendine yettiğini hissettiğin bu şifalı evre, yeni birine ihtiyaç duymadan da tam olduğunu sana kanıtlıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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