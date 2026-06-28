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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftaya Jüpiter'in Aslan burcundaki görkemli seyriyle başlayarak kendi krallığını inşa etme konusunda sağlam temeller atıyorsun. Dış dünyada veya ofiste parlamaktan ziyade, evden yürüttüğün işleri büyütmek, gayrimenkul yatırımı yapmak veya aile şirketine destek vermek gibi köklere dayalı hamleler yapıyorsun. Aile ekonomisine yaptığın bu büyük katkı, sana uzun vadede maddi bir konfor alanı yaratarak sırtını sağlam bir yere yaslamanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Ay ile Merkür karşıtlığı resmi kurumlarda, mülakatlarda veya iş anlaşmalarında yaşanabilecek kafa karışıklıklarına karşı seni uyarıyor. İmzalaman gereken bir evrakta gözden kaçan bir madde veya mailleşmelerde yaşanan bir yanlış anlama, sürecin uzamasına neden olabiliyor. Sakin kalıp yazılı iletişimi tercih ettiğin bu süreç, seni büyük bir resmi hatadan son anda kurtarıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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