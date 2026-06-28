Sevgili Boğa, bu haftaya Jüpiter'in Aslan burcundaki görkemli seyriyle başlayarak kendi krallığını inşa etme konusunda sağlam temeller atıyorsun. Dış dünyada veya ofiste parlamaktan ziyade, evden yürüttüğün işleri büyütmek, gayrimenkul yatırımı yapmak veya aile şirketine destek vermek gibi köklere dayalı hamleler yapıyorsun. Aile ekonomisine yaptığın bu büyük katkı, sana uzun vadede maddi bir konfor alanı yaratarak sırtını sağlam bir yere yaslamanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Ay ile Merkür karşıtlığı resmi kurumlarda, mülakatlarda veya iş anlaşmalarında yaşanabilecek kafa karışıklıklarına karşı seni uyarıyor. İmzalaman gereken bir evrakta gözden kaçan bir madde veya mailleşmelerde yaşanan bir yanlış anlama, sürecin uzamasına neden olabiliyor. Sakin kalıp yazılı iletişimi tercih ettiğin bu süreç, seni büyük bir resmi hatadan son anda kurtarıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…