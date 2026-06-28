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Boğa Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta başı Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi içsel köklerinde, ev ve aile yaşantında devasa bir genişleme dönemini başlatmanı fısıldıyor. İster yeni bir eve taşınma kararı al ister aileyi genişletmeye yönelik adımlar at, güvenli alanını bütünüyle güvence altına alıyorsun. Öz güvenini besleyen bu bereketli transit, yaşam standartlarında sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Ay ile Merkür karşıtlığı zihinsel süreçlerinde ve ikili iletişimlerinde ciddi bir gerilime zemin hazırlıyor. Kendini ifade ederken kelimeleri yanlış seçmek veya karşı tarafın ne demek istediğini yanlış anlamak, gereksiz alınganlıklara yol açabiliyor. Konuşmadan önce iki kez düşünmek, seni bu iletişim kazalarından koruyarak huzurunu muhafaza ediyor.

Peki ya aşk? Hafta ortasında Ay ile Plüton kavuşumu aşk hayatında yüzleşmekten kaçtığın en derin korkularını masaya yatırarak adeta küllerinden doğmanı destekliyor. İlişkin varsa, aranızdaki o karanlık suları ve kıskançlık krizlerini şeffaf bir şekilde konuşarak ilişkinizi bütünüyle yıkıp yeniden, çok daha güçlü bir temelde inşa ediyorsunuz. Bekarsan, geçmişteki toksik bağların bıraktığı o travmatik izleri bütünüyle silip kendi gücünü eline alarak yalnızlığın o iyileştirici şifasını benimsiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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