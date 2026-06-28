Sevgili Başak, bu haftaya Oğlak burcundaki Dolunay'ın getirdiği o buz gibi gerçekçi ve somut enerjiyle başlayarak duygusal hayatında sonuç odaklı olmaya yöneliyorsun. Hayal satmayan, eylemleriyle kendini kanıtlayan ve kalıcı bir statü sunan bir sevgi bulmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Netlik arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki bağın gerçek bir geleceği olup olmadığını bütünüyle masaya yatırıp, yola devam ya da tamam kararını büyük bir olgunlukla veriyorsunuz. Mantık barındıran bu hasat dönemi hayatını düzenliyor. Bekarsan, flört aşamasında kalmayı seven ve sorumluluktan kaçan kişileri anında eleyerek hayatından çıkarıyorsun. Sana saygı vadeden, maddi-manevi ayakları yere basan bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…