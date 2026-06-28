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Başak Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftaya Oğlak burcundaki Dolunay'ın getirdiği o buz gibi gerçekçi ve somut enerjiyle başlayarak duygusal hayatında sonuç odaklı olmaya yöneliyorsun. Hayal satmayan, eylemleriyle kendini kanıtlayan ve kalıcı bir statü sunan bir sevgi bulmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Netlik arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki bağın gerçek bir geleceği olup olmadığını bütünüyle masaya yatırıp, yola devam ya da tamam kararını büyük bir olgunlukla veriyorsunuz. Mantık barındıran bu hasat dönemi hayatını düzenliyor. Bekarsan, flört aşamasında kalmayı seven ve sorumluluktan kaçan kişileri anında eleyerek hayatından çıkarıyorsun. Sana saygı vadeden, maddi-manevi ayakları yere basan bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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