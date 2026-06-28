Sevgili Başak, bu haftaya Merkür'ün durağanlaşmasının getirdiği o yorucu bekleyişle başlayarak eğitim veya kariyer hedeflerinde rötarlara maruz kalıyorsun. Girdiğin mülakatların sonuçlanmaması, onay bekleyen kredilerin gecikmesi veya sistemsel çökmeler seni anlık olarak demoralize edebiliyor. Ancak gösterdiğin o sabırlı ve analitik duruş, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak hatalı kararlar almanı engelliyor.

Hafta ortasında ise Ay ile Jüpiter karşıtlığı finansal veya fiziksel kapasiteni aşacak sözler vermemen konusunda seni uyarıyor. İster bir ev hanımı ol ister projeler yöneten biri, başkalarının yükünü de omuzlanarak kendi bütçeni veya zamanını bütünüyle tüketebiliyorsun. Kendi sınırlarını çizerek 'hayır' demeyi öğrendiğin bu süreç, seni büyük bir tükenmişlikten ve iflastan koruyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…