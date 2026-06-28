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Başak Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftaya Merkür'ün durağanlaşmasının getirdiği o yorucu bekleyişle başlayarak eğitim veya kariyer hedeflerinde rötarlara maruz kalıyorsun. Girdiğin mülakatların sonuçlanmaması, onay bekleyen kredilerin gecikmesi veya sistemsel çökmeler seni anlık olarak demoralize edebiliyor. Ancak gösterdiğin o sabırlı ve analitik duruş, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak hatalı kararlar almanı engelliyor.

Hafta ortasında ise Ay ile Jüpiter karşıtlığı finansal veya fiziksel kapasiteni aşacak sözler vermemen konusunda seni uyarıyor. İster bir ev hanımı ol ister projeler yöneten biri, başkalarının yükünü de omuzlanarak kendi bütçeni veya zamanını bütünüyle tüketebiliyorsun. Kendi sınırlarını çizerek 'hayır' demeyi öğrendiğin bu süreç, seni büyük bir tükenmişlikten ve iflastan koruyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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