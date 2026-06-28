Sevgili Başak, bu hafta başı yönetici gezegenin Merkür'ün durağan konumu hayatındaki tüm akışı yavaşlatarak seni bir bekleme odasına alıyor. Planladığın seyahatler, resmi evrak süreçleri veya alım-satım işleri bütünüyle askıya alınabiliyor. Sistemi zorlamak yerine, bu durağanlığı bir dinlenme ve eksikleri gözden geçirme fırsatı olarak kullanmak seni güvence altına alıyor.

Hafta ortasında Ay ile Jüpiter karşıtlığı aşırı iyimserliğe kapılıp boyundan büyük sorumluluklar almana neden olabiliyor. Çevrene faydalı olmak adına bütçeni aşan harcamalar yapmak veya zamanının yetmeyeceği işlere söz vermek seni zor durumda bırakabiliyor. Ölçülü hareket edip sınırlarını korumak, bu abartılı enerjiyi dengelemeni sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay aşk hayatında ve varsa çocuklarla ilgili konularda uzun süredir ektiğin tohumların kesin sonucunu almanı destekliyor. İlişkin varsa, ilişkinin gidişatına dair büyük ve somut kararı vererek (ayrılık veya resmiyet) belirsizlikleri bütünüyle ortadan kaldırıyorsun. Bekarsan, sadece vakit geçirmek için hayatında tuttuğun o belirsiz insanlara kesin bir dille kapıyı gösterip, garantisi olmayan hiçbir duyguya yatırım yapmamayı seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…