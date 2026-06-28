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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta başı Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi kardiyovasküler sistem üzerinde genişletici bir etki yaratarak kan basıncı dalgalanmalarına zemin hazırlayabiliyor. Kolesterol dostu beslenmeye yönelerek damar sağlığına taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir check-up randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Ay'ın Kova burcuna geçişi ise alt bacaklar, baldırlar ve varis oluşumları üzerinde bir hassasiyet yaratabileceğini gösteriyor. Dolaşımı hızlandıracak medikal masajlara yöneleceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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