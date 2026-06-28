Sevgili Başak, bu hafta başı Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi kardiyovasküler sistem üzerinde genişletici bir etki yaratarak kan basıncı dalgalanmalarına zemin hazırlayabiliyor. Kolesterol dostu beslenmeye yönelerek damar sağlığına taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir check-up randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Ay'ın Kova burcuna geçişi ise alt bacaklar, baldırlar ve varis oluşumları üzerinde bir hassasiyet yaratabileceğini gösteriyor. Dolaşımı hızlandıracak medikal masajlara yöneleceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…