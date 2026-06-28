Sevgili Akrep, bu hafta başı Mars ile Uranüs kavuşumu adrenalin seviyende ani sıçramalara neden olarak kazalara, kesiklere veya hormonal patlamalara zemin hazırlayabiliyor. Tehlikeli sporlardan kaçınıp sakinleştirici aktivitelere yönelerek bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir meditatif yoga randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Ay ile Jüpiter karşıtlığı ise karaciğer enzimlerini ve pankreas fonksiyonlarını yorabilecek aşırı yağlı/şekerli beslenme eğilimlerine karşı seni uyarıyor. İnsülin direncini kontrol altında tutmak adına porsiyon kontrolü yapacağın bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…