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Akrep Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta başı Ay ile Plüton kavuşumu hislerini ve sezgilerini arşa çıkararak hayatında bütünüyle bir anka kuşu gibi küllerinden doğmanı fısıldıyor. Seni aşağı çeken eski alışkanlıklarını, tükenmiş hedeflerini veya toksik bağlarını acımasızca kesip atıyorsun. Yenilenerek attığın bu dönüştürücü adımlar, çevrende sana hem gizemli hem de güçlü bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, kardeşler, yakın çevre, iletişim ağları veya kısa vadeli eğitimlerinde uzun süredir verdiğin emeğin hasadını almanı sağlıyor. Satış, pazarlama veya resmi başvurularından bütünüyle somut ve görünür sonuçlar elde ediyorsun. Gerçekçi ve disiplinli duruşun seni başarıyla güvence altına alıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi duygusal hayatında bütünüyle gösterişli ve cömert bir dönemi başlatarak beklentilerini arşa çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinden gizli saklı köşelerde değil, herkesin gözü önünde sevildiğini hissetmek ve yüceltilmek isteyerek beraberliğini bambaşka bir standarda taşıyorsun. Bekarsan, sana kırıntı sunan veya duygularını saklayan insanları bütünüyle elinin tersiyle itip, sana kraliçe/kral gibi davranacak öz güvenli insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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