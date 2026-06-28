Sevgili Akrep, bu hafta başı Ay ile Plüton kavuşumu hislerini ve sezgilerini arşa çıkararak hayatında bütünüyle bir anka kuşu gibi küllerinden doğmanı fısıldıyor. Seni aşağı çeken eski alışkanlıklarını, tükenmiş hedeflerini veya toksik bağlarını acımasızca kesip atıyorsun. Yenilenerek attığın bu dönüştürücü adımlar, çevrende sana hem gizemli hem de güçlü bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, kardeşler, yakın çevre, iletişim ağları veya kısa vadeli eğitimlerinde uzun süredir verdiğin emeğin hasadını almanı sağlıyor. Satış, pazarlama veya resmi başvurularından bütünüyle somut ve görünür sonuçlar elde ediyorsun. Gerçekçi ve disiplinli duruşun seni başarıyla güvence altına alıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi duygusal hayatında bütünüyle gösterişli ve cömert bir dönemi başlatarak beklentilerini arşa çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinden gizli saklı köşelerde değil, herkesin gözü önünde sevildiğini hissetmek ve yüceltilmek isteyerek beraberliğini bambaşka bir standarda taşıyorsun. Bekarsan, sana kırıntı sunan veya duygularını saklayan insanları bütünüyle elinin tersiyle itip, sana kraliçe/kral gibi davranacak öz güvenli insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…