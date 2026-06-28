Sevgili Akrep, bu haftaya Ay ve Plüton kavuşumunun getirdiği yıkıcı ama şifalı enerjiyle başlayarak kariyer hayatında sana hizmet etmeyen her şeyi sonlandırıyorsun. Mutsuz olduğun bir işten istifa etmek, zehirli bir ortaklığı bitirmek veya iflasın eşiğinden yepyeni bir stratejiyle dönmek bütünüyle senin kontrolünde gerçekleşiyor. Krizi bir fırsata çevirerek sergilediğin bu hayatta kalma güdüsü, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında ise Oğlak burcundaki Dolunay'ın o katı ve somut enerjisi, attığın tüm o riskli adımların ardından eline resmi bir belge veya hak ediş geçmesini sağlıyor. Kurs sertifikanı almak, o zorlu sözleşmeyi nihayet imzalamak veya bir aracın/ofisin devir işlemlerini tamamlamak sana derin bir nefes aldırıyor. İlmek ilmek ördüğün bu disiplinli çabalar mı? İşte bu da sana uzun vadeli bir başarıyı garantiliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…