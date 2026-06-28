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Akrep Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftaya Ay ve Plüton kavuşumunun getirdiği yıkıcı ama şifalı enerjiyle başlayarak kariyer hayatında sana hizmet etmeyen her şeyi sonlandırıyorsun. Mutsuz olduğun bir işten istifa etmek, zehirli bir ortaklığı bitirmek veya iflasın eşiğinden yepyeni bir stratejiyle dönmek bütünüyle senin kontrolünde gerçekleşiyor. Krizi bir fırsata çevirerek sergilediğin bu hayatta kalma güdüsü, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında ise Oğlak burcundaki Dolunay'ın o katı ve somut enerjisi, attığın tüm o riskli adımların ardından eline resmi bir belge veya hak ediş geçmesini sağlıyor. Kurs sertifikanı almak, o zorlu sözleşmeyi nihayet imzalamak veya bir aracın/ofisin devir işlemlerini tamamlamak sana derin bir nefes aldırıyor. İlmek ilmek ördüğün bu disiplinli çabalar mı? İşte bu da sana uzun vadeli bir başarıyı garantiliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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