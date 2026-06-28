Sevgili Akrep, bu haftaya Jüpiter'in Aslan burcundaki görkemli ve kibirli enerjisiyle başlayarak aşk hayatında tevazuyu bütünüyle bir kenara bırakıyorsun. Azla yetinmemek, sevginin en coşkulu, en cömert ve en gurur okşayıcı halini yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Değer görme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, aşkın standartlarını bütünüyle yükseltip partnerinle birlikte hayatın lükslerini veya gösterişli anlarını paylaşarak bağınızı adeta bir kutlamaya dönüştürüyorsun. Öz güven barındıran bu şölen aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sadece kelimelerle değil eylemleriyle ve vizyonuyla seni etkileyebilecek, bütünüyle karizmatik profillere çekiliyorsun. Sana büyük bir hayat vadeden, gururlu ve cömert bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…