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Akrep Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftaya Jüpiter'in Aslan burcundaki görkemli ve kibirli enerjisiyle başlayarak aşk hayatında tevazuyu bütünüyle bir kenara bırakıyorsun. Azla yetinmemek, sevginin en coşkulu, en cömert ve en gurur okşayıcı halini yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Değer görme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, aşkın standartlarını bütünüyle yükseltip partnerinle birlikte hayatın lükslerini veya gösterişli anlarını paylaşarak bağınızı adeta bir kutlamaya dönüştürüyorsun. Öz güven barındıran bu şölen aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sadece kelimelerle değil eylemleriyle ve vizyonuyla seni etkileyebilecek, bütünüyle karizmatik profillere çekiliyorsun. Sana büyük bir hayat vadeden, gururlu ve cömert bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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