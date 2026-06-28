Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek?
İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın