Zor Bir Hayatları Oldukları İddiası ile Kendilerini Sık Sık Motive Eden Influencerları Ti'ye Alan Gökhan Ünver

Sosyal medya influencerlarının yoğun ve zor hayatları oldukları iddiası ile kendilerini sık sık motive ettikleri anlara hepimiz şahit olmuşuzdur. 'Kendimle gurur duyuyorum' diyerek yaşantılarını ve 'zor' hayatlarını paylaşan influencerlar zaman zaman da oldukça eleştiri alıyorlar.
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Hayatlarının zor olduklarını açıklarında, 'Paylaşımların devamlılığını sağlamak mı zor?' ya da 'Kötü yorumlarla mücadele etmek mi zor?' gibi yorumlara maruz kalan influencerlar şimdi de Gökhan Ünver tarafından ti'ye alındı.
Birbirinden başarılı tespitleriyle sık sık viral olan Gökhan Ünver, bu defa da 'Kendinle gurur duymalısın' diyerek video paylaşan influencerların zor hayatlarını ti'ye aldı.
İşte Gökhan Ünver'in o videosu: 👇
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