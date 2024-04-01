Yüzündeki Doğum Lekesinden Dolayı Zorbalandıktan Sonra 20 Ameliyat Geçiren Kadın

Danielle: 'Bu, geçirdiğim en kötü ameliyat oldu. Üçüncü derece yanığa neden oldu. Bir kabuk oluştu ve çok derin bir şekilde iyileşiyordu. Gerçekten rahatsız ediciydi.' Sonra 15 yaşında, Danielle alt dudağının boyutunu daha da azaltmaya yardımcı olmak için iki plastik cerrahi geçirdi.