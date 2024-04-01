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Yüzündeki Doğum Lekesinden Dolayı Zorbalandıktan Sonra 20 Ameliyat Geçiren Kadın

Yüzündeki Doğum Lekesinden Dolayı Zorbalandıktan Sonra 20 Ameliyat Geçiren Kadın

Hastalık
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 17:03

Bir kadın, yüzünde doğuştan bir doğum lekesiyle doğduğunu ve sosyal medya troll'lerinin onu lekeden kurtul şeklinde zorbaladıklarını söylüyor. Danielle Lipple alt yüzünde, boynunda, ağzının iç kısmında ve boğazında kan damarlarının anormal gelişimi olan bir vasküler malformasyona sahip. Bir yaşından beri, doğum lekesini hafifletmek için lazer ameliyatları geçirmiş ve bugüne kadar yaklaşık 20 operasyon geçirdiğini söylüyor. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Danielle, ebeveynlerinin onu doğum lekesinin asla "kötü" bir şey olmadığına inanmasını sağlayarak yetiştirdiğini söylüyor, ancak malformasyon kanamaya neden olabileceği için tedaviye devam etmeye karar verdiklerini belirtiyor.

Danielle, ebeveynlerinin onu doğum lekesinin asla "kötü" bir şey olmadığına inanmasını sağlayarak yetiştirdiğini söylüyor, ancak malformasyon kanamaya neden olabileceği için tedaviye devam etmeye karar verdiklerini belirtiyor.

Danielle, lekenin kendisinin bir parçası olduğunu düşünüyor ama yabancıların 'ondan kurtulmamalısın' dediklerini troll'lerinse 'ondan kurtulmalısın' dediklerini duymak onu rahatsız ediyor. Danielle şöyle diyor: 'Bazıları bana ondan kurtulmam gerekiğini birçok kişi de ondan kurtulmamam gerektiğini söylüyor.

'Üzerini örtmemelisin, sen böyle doğdun' diyorlar.

'Üzerini örtmemelisin, sen böyle doğdun' diyorlar.

Danielle, bu söylemlere karşı 'Ben bedenime farklı davranmıyorum, sen seninkine nasıl davranıyorsan öyle davranıyorum. Bazı günler onu seviyorum. Bazı günler ise gerçekten bunaltıcı olabiliyor.' diyor.

Resim öğretmeni, Danielle'in büyürken doğum lekesi yüzünden zorbalık görmemesinin şans olduğunu ancak insanların ona veya ebeveynlerine bakarak sorular sorduğunu söylüyor.

Resim öğretmeni, Danielle'in büyürken doğum lekesi yüzünden zorbalık görmemesinin şans olduğunu ancak insanların ona veya ebeveynlerine bakarak sorular sorduğunu söylüyor.

Danielle şöyle diyor: 'İnsanlar bakıyordu. Meraklarından dolayıydı. Anne-babam 'hayır, bu bir morluk değil', 'hayır, bu bir hastalık değil', 'hayır, bu bir döküntü değil' demek zorunda kalırdı. Bu bir doğum lekesi.'

Ebeveynleri, Danielle'nin doğum lekesini genç yaşta tedavi etme kararı aldı ve çocukken birkaç lazer ameliyatına götürmüş.

Ebeveynleri, Danielle'nin doğum lekesini genç yaşta tedavi etme kararı aldı ve çocukken birkaç lazer ameliyatına götürmüş.

'Onlar bunu gerçekten keyifli bir deneyim haline getirdi. Küçük kar taneleriyle vurulmak gibiydi. İğne batması hissediyorsunuz, sonra soğuyor ve sıcak oluyor.'

13 yaşındayken, Danielle alt dudağında ekstra kan akışı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.

13 yaşındayken, Danielle alt dudağında ekstra kan akışı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.

Danielle: 'Bu, geçirdiğim en kötü ameliyat oldu. Üçüncü derece yanığa neden oldu. Bir kabuk oluştu ve çok derin bir şekilde iyileşiyordu. Gerçekten rahatsız ediciydi.' Sonra 15 yaşında, Danielle alt dudağının boyutunu daha da azaltmaya yardımcı olmak için iki plastik cerrahi geçirdi.

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Zamanla, Danielle görünüşü hakkında daha çok kendine güvenmeye başladı.

Zamanla, Danielle görünüşü hakkında daha çok kendine güvenmeye başladı.

Danielle 28 yaşındaki eşi Zac ile üniversitede tanıştı ve ona doğum lekesini ilk gösterdiğinde tutumu çok iyiydi, diyor. Beş yıl önce, dudakları büyüyebilir ve kan damarları kanayabilir diye lazer tedavisine devam etmeye karar verdi.

TikTok'ta paylaşımlar yapmak da Danielle'in lekeyi kabul etmesine yardımcı oldu ve Danielle, insanların varsayımlar yapması yerine ona soru sormasını istiyor.

TikTok'ta paylaşımlar yapmak da Danielle'in lekeyi kabul etmesine yardımcı oldu ve Danielle, insanların varsayımlar yapması yerine ona soru sormasını istiyor.

Danielle sonuç olarak, 'Bunu kabul ediyorum. Kendimi hiçbir zaman kusurlu olarak düşünmedim. Bu, içimdeki bir parça. Benim gerçek benliğim bu sadece.' diyor.

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