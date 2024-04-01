Yüzündeki Doğum Lekesinden Dolayı Zorbalandıktan Sonra 20 Ameliyat Geçiren Kadın
Yüzündeki Doğum Lekesinden Dolayı Zorbalandıktan Sonra 20 Ameliyat Geçiren Kadın
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Bir kadın, yüzünde doğuştan bir doğum lekesiyle doğduğunu ve sosyal medya troll'lerinin onu lekeden kurtul şeklinde zorbaladıklarını söylüyor. Danielle Lipple alt yüzünde, boynunda, ağzının iç kısmında ve boğazında kan damarlarının anormal gelişimi olan bir vasküler malformasyona sahip. Bir yaşından beri, doğum lekesini hafifletmek için lazer ameliyatları geçirmiş ve bugüne kadar yaklaşık 20 operasyon geçirdiğini söylüyor. Detaylar aşağıda 👇
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Danielle, ebeveynlerinin onu doğum lekesinin asla "kötü" bir şey olmadığına inanmasını sağlayarak yetiştirdiğini söylüyor, ancak malformasyon kanamaya neden olabileceği için tedaviye devam etmeye karar verdiklerini belirtiyor.
'Üzerini örtmemelisin, sen böyle doğdun' diyorlar.
Resim öğretmeni, Danielle'in büyürken doğum lekesi yüzünden zorbalık görmemesinin şans olduğunu ancak insanların ona veya ebeveynlerine bakarak sorular sorduğunu söylüyor.
Ebeveynleri, Danielle'nin doğum lekesini genç yaşta tedavi etme kararı aldı ve çocukken birkaç lazer ameliyatına götürmüş.
13 yaşındayken, Danielle alt dudağında ekstra kan akışı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.
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Zamanla, Danielle görünüşü hakkında daha çok kendine güvenmeye başladı.
TikTok'ta paylaşımlar yapmak da Danielle'in lekeyi kabul etmesine yardımcı oldu ve Danielle, insanların varsayımlar yapması yerine ona soru sormasını istiyor.
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