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Bebeğiyle Aynı Yatakta Uyurken Saçından Dolayı Bebeğinin Boğulma Tehlikesi Yaşadığını Anlatan Anne

Bebeğiyle Aynı Yatakta Uyurken Saçından Dolayı Bebeğinin Boğulma Tehlikesi Yaşadığını Anlatan Anne

anne Bebek
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 18:51

Bir annenin bebeğiyle uyumasından daha doğal bir şey yok ve oldukça masum gözükebilir. Ancak masum gözüken eylemler beklenmeyen tehlikelere yol açabiliyor. Bu gerçeği, Rosie adlı bir annenin yaşadığı korkutucu bir olayla gördük. Uzun saçları, uykuda bebeğinin boynuna dolandı ve onu boğmaktan kıl payı kurtardı. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.kidspot.com.au/parenting/...
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Her anne bebeğini gözünden sakınsa da oğluyla birlikte aynı yatakta uyuyan anne, başına gelen korkunç olayı anlattı. 👇

Her anne bebeğini gözünden sakınsa da oğluyla birlikte aynı yatakta uyuyan anne, başına gelen korkunç olayı anlattı. 👇

"Üç yaşındaki oğlum sinüzit oldu ve yanımda yatmak istedi. Eşim gece vardiyasındaydı, bu yüzden sadece ben ve oğlum vardık" diyor Rosie.

"Üç yaşındaki oğlum sinüzit oldu ve yanımda yatmak istedi. Eşim gece vardiyasındaydı, bu yüzden sadece ben ve oğlum vardık" diyor Rosie.

'Birden bire onun bağırarak uyandığını ve saçımı çektiğini fark ettim. Kabus gördüğünü düşündüm, bu yüzden elini bırakması için geri çektim ve 'Tamam Noah, annen burada, uyan' dedim.' Ancak küçük çocuk öksürmeye ve boğulmaya başladı, işte o zaman Rosie, oğlunun boğulduğunu fark etti.

Annenin saçı gece boyunca çocuğun boynuna dolanmış ve çocuğu boğmaya başlamış.

Annenin saçı gece boyunca çocuğun boynuna dolanmış ve çocuğu boğmaya başlamış.

'Saçımı hissetmek için ellerimi aşağıya doğru götürdüm ve saçım bir şeye dolanmıştı. Sonra onun boynuna dolandığını fark ettim.' Rosie'nin gece için yaptığı topuzdan saçı çözülmüştü ve Noah'ın boynunu 'bir ip gibi' sarmıştı.

Rosie paniklemişti, bebeği Noah'ı kucakladı ve saçını kesmeden onu kurtarmayı başardı.

Rosie paniklemişti, bebeği Noah'ı kucakladı ve saçını kesmeden onu kurtarmayı başardı.

Rosie hikayesini diğer ebeveynlere bir uyarı hikayesi olarak paylaştı ve paylaşımı görenler şaşkına döndü, bazıları bunun duydukları en kötü vaka olduğunu söyledi.

Rosie ve oğlu yan yana uyumaya devam ediyorlar, ancak Rosie saçını örmek ve bone takmak gibi önlemler alıyor. Bu önlemleri de bebeğiyle uyuyan bütün annelere öneriyor.

Rosie ve oğlu yan yana uyumaya devam ediyorlar, ancak Rosie saçını örmek ve bone takmak gibi önlemler alıyor. Bu önlemleri de bebeğiyle uyuyan bütün annelere öneriyor.

'Bir dahaki sefere çocuğunuzla aynı yatakta uyuduğunuzda, saçınızı örgü yapın ve bir bone kullanmayı düşünün' dedi Rosie'nin paylaşımını görenlerden biri.

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Bu hikayeyle birlikte 'Benim başıma gelmez' demeyerek minik bir uyarıda bulunmuş olalım.

Bu hikayeyle birlikte 'Benim başıma gelmez' demeyerek minik bir uyarıda bulunmuş olalım.

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