Bebeğiyle Aynı Yatakta Uyurken Saçından Dolayı Bebeğinin Boğulma Tehlikesi Yaşadığını Anlatan Anne

Bir annenin bebeğiyle uyumasından daha doğal bir şey yok ve oldukça masum gözükebilir. Ancak masum gözüken eylemler beklenmeyen tehlikelere yol açabiliyor. Bu gerçeği, Rosie adlı bir annenin yaşadığı korkutucu bir olayla gördük. Uzun saçları, uykuda bebeğinin boynuna dolandı ve onu boğmaktan kıl payı kurtardı. Detaylar aşağıda 👇