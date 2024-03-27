Bebeğiyle Aynı Yatakta Uyurken Saçından Dolayı Bebeğinin Boğulma Tehlikesi Yaşadığını Anlatan Anne
Bebeğiyle Aynı Yatakta Uyurken Saçından Dolayı Bebeğinin Boğulma Tehlikesi Yaşadığını Anlatan Anne
Kaynak: https://www.kidspot.com.au/parenting/...
Bir annenin bebeğiyle uyumasından daha doğal bir şey yok ve oldukça masum gözükebilir. Ancak masum gözüken eylemler beklenmeyen tehlikelere yol açabiliyor. Bu gerçeği, Rosie adlı bir annenin yaşadığı korkutucu bir olayla gördük. Uzun saçları, uykuda bebeğinin boynuna dolandı ve onu boğmaktan kıl payı kurtardı. Detaylar aşağıda 👇
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Her anne bebeğini gözünden sakınsa da oğluyla birlikte aynı yatakta uyuyan anne, başına gelen korkunç olayı anlattı. 👇
"Üç yaşındaki oğlum sinüzit oldu ve yanımda yatmak istedi. Eşim gece vardiyasındaydı, bu yüzden sadece ben ve oğlum vardık" diyor Rosie.
Annenin saçı gece boyunca çocuğun boynuna dolanmış ve çocuğu boğmaya başlamış.
Rosie paniklemişti, bebeği Noah'ı kucakladı ve saçını kesmeden onu kurtarmayı başardı.
Rosie ve oğlu yan yana uyumaya devam ediyorlar, ancak Rosie saçını örmek ve bone takmak gibi önlemler alıyor. Bu önlemleri de bebeğiyle uyuyan bütün annelere öneriyor.
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Bu hikayeyle birlikte 'Benim başıma gelmez' demeyerek minik bir uyarıda bulunmuş olalım.
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