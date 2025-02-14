Yüz Yogası Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi En İnce Detayına Kadar Anlatıyoruz!
Yüz Yogası Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi En İnce Detayına Kadar Anlatıyoruz!
Yüz yogası düzenli uyguladığında gerçekten de ciltte pek çok noktaya etki ediyor. Yüzdeki kasları doğru şekilde çalıştırırken kırışıklıkları da önlüyor. Peki yüz yogası tam olarak ne ve nasıl yapılır? Gelin birlikte keşfedelim!
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Öncelikle yüz yogası nedir?
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Yüz yogası özellikle alın, göz çevresi, yanaklar, dudak çevresi, çene ve boyun gibi farklı kas gruplarını hedef alır.
Yüz yogası, her yaş grubuna uygun bir uygulamadır.
Peki düzenli yapıldığında yüzümüze faydaları nedir?
Yüz yogasını günlük rutine dahil etmek oldukça kolaydır, uygunluğunuza ve rutininize göre ekleyebilirsiniz.
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Yüz yogasını herhangi bir malzeme olmadan da yapabilirsiniz.
Hareketleri yaparken sert bir şekilde yapmamaya dikkat etmelisiniz.
Yüz yogası bir defalık bir çözüm değildir.
Yüz yogası ile yüz masajı aynı şey değildir.
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