Yüreğiyle Yarışanlar 3. Bölüm | Asla Pes Etmeyen Para Triatletimiz Uğurcan Özer

Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Z Kuşağına Hakaretler Etti: "Ülkeyi Satarsınız Siz"
Donald Trump'ın Çin'e Uyguladığı Gümrük Tarifesinden Sonra TikTok'ta Dalga Konusu Oldu
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