Yunanistan’da Peş Peşe Şiddetli Depremler Yunanistan 5.6 ve 5.7 Büyüklüğünde Depremler
Yunanistan’da Peş Peşe Şiddetli Depremler Yunanistan 5.6 ve 5.7 Büyüklüğünde Depremler
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Yunanistan’in güneyinde 5.6 ve 5.7 büyüklüğünde şiddetli depremler meydana geldi.
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.
Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
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