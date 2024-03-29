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Yunanistan’da Peş Peşe Şiddetli Depremler Yunanistan 5.6 ve 5.7 Büyüklüğünde Depremler

Yunanistan’da Peş Peşe Şiddetli Depremler Yunanistan 5.6 ve 5.7 Büyüklüğünde Depremler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.03.2024 - 10:30 Son Güncelleme: 29.03.2024 - 11:13

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Yunanistan’in güneyinde 5.6 ve 5.7 büyüklüğünde şiddetli depremler meydana geldi.

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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
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